Recomendaciones musicales: D. Carter, Nine Inch Nails y George Michael

TELEGUÍA RECOMIENDA

Cada semana, nuestro equipo de la Mesa de Entretenimiento recomienda en la revista Teleguía discos nuevos, locales y clásicos. Estos son los tres del 1.° de enero del 2017.

D. Carter – En la ciudad se encuentra – (2016)

El nuevo álbum del rapero tico D. Carter, refleja las influencias que ha tenido el artista a lo largo de su vida y su capacidad de adaptarse a distintos géneros musicales. En 16 temas, D. Carter ofrece pinceladas de su propia vida, narra historias que vio en la calle y explota su capacidad de operar fuera de los límites del rap, con canciones de ritmo hip-hop , trap o bien la introducción acústica En la ciudad se encuentra.

Nine Inch Nails – Not The Actual Events – (2016)

Nine Inch Nails cumplió su promesa de romper una sequía de tres años y publicar nueva música este año con Not The Actual Events, un álbum de cinco canciones inéditas. Con su usual combinación de rock y efectos digitales, NIN empacó en 21 minutos de duración canciones “poco amistosas, medianamente impenetrables”, como las describió Reznor en el sitio web del grupo.

George Michael – Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael – (1988)

El recién fallecido artista británico George Michael recopilóvarios de sus éxitos en este material que vio la luz en diciembre de 1998. Dividido en dos discos, Michael colocó en el primero ( For the Heart ), baladas como Jesus to a Child , Careless Whisper y Praying For Time . Mientras que en el segundo ( For the Feet ) puso su música popular bailable, como Faith y Outside.