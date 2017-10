Reclamo de Paola Vargas, experiodista de 'Zona técnica' atiza debate sobre mujeres en periodismo deportivo

La denuncia pública del machismo que dijo sufrir la periodista Paola Vargas durante el tiempo que estuvo ligada al programa Zona técnica –que se transmite los domingos por canal 7– atizó el debate sobre la participación de las mujeres en el periodismo deportivo.

Este martes, Vargas hizo unas reveladores declaraciones al periódico La Teja, en las que destacó que en ese espacio sobra el machismo y que sus compañeros nunca valoraron el trabajo que desempeñó ahí durante los casi dos años que permaneció vinculada al espacio.

Viva conversó este miércoles con la comunicadora, quien subrayó que la queja la hizo pública solo con el objetivo de ayudar a dignificar el trabajo que realizan aquellas mujeres que se dedican al periodismo deportivo.

"Lo que yo denuncio en este caso es cómo le cuesta surgir a una mujer que se quiera dedicar al periodismo deportivo, porque siempre le va a costar encajar o porque es muy joven o porque no tienen experiencia. Mi denuncia está enfocada en que todos deberíamos apoyarnos y ayudarnos a surgir", refirió Vargas.

La periodista, de 28 años, comentó que desde sus inicios en Zona técnica (hace año y siete meses) se sintió desplazada por sus compañeros e incluso en algún momento se cuestionó su permanencia en el programa.

"Soy muy honesta, siempre hice mis esfuerzos por prepararme para ir al programa, pero cuando llegaba ahí y no veía interés en lo que podía aportar, entonces me decía que ahí no estaba haciendo nada", aseveró Paola Vargas.

En Zona técnica ella trabajó al lado de Víctor Acuña (director del espacio), Gustavo López, Everardo Herrera, José Manuel Chinimba Rojas y Cristian Sandoval; sin embargo, Vargas prefirió no precisar cuál o cuáles de esos compañeros le mostraron una actitud machista por su desempeño en escena.

"No quiero entrar en detalles. No quiero saber nada del programa. No quiero puntualizar quién de mis compañeros dijo algo en su momento o quién no, el objetivo mío ahora es difundir el mensaje de que las mujeres podemos dar más y que nos podemos desempeñar profesionalmente en cualquier área, en mi caso en el periodismo deportivo", sostuvo.

Vargas dijo que a los comentarios de algunos compañeros se le añadía la conducta que presentaban otros invitados al programa. "Quizá ellos (mis compañeros) no llegaban con esa intención (hacerla sentir menos), no me refiero al hecho de que me decían que qué linda o que qué fea, sino a que no era parte del programa, ni de las conversaciones en el set. Hubo invitados que también los percibí como machistas", continuó.

Paola Vargas aclaró que no está disgustada con ningún integrante de Zona técnica, ni siquiera con Víctor Acuña, quien le notificó la semana pasada que no continuaría en el espacio; empero, sí refirió que hasta ahora solo Everardo Herrera y Cristian Sandoval la han llamado para solidarizarse con ella.

"Esto quedará aquí. Estoy agradecida con don Víctor por la oportunidad de participar en el programa porque fueron año y siete meses que me permitieron foguearme en televisión, manejarme frente a las cámaras. No estoy disgustada con nadie, ellos sabrán quién fue machista, quién no y en qué situaciones. A todos les tengo afecto y agradecimiento", terminó la comunicadora.

Otras voces

El reclamo de Vargas en cuanto a lo complicado que le resulta a la mujer abrirse espacio en el periodismo deportivo y ganarse el respeto de ese sector provocó la reacción de otras periodistas deportivas del país.

La Nación conversó con Natalia Álvarez, periodista deportiva del canal TDMás (de Cabletica) acerca de sus inicios en el ejercicio del periodismo deportivo y del lento proceso al que se sometió para lograr la consolidación.

"Siento que en mi caso ha sido un proceso lento en el sentido de que, por ejemplo, inicié en cosas de espectáculos, siendo Miss, de entrada tenía que quitar ese estigma de que no podía servir para otras cosas y, principalmente, para el deporte. Hay que tener paciencia, en los medios ha costado que se dé la incursión de mujeres. Internacionalmente en todos los programas siempre tienen mujeres. Cuando inicié, el país se había quedado un poco rezagado en ese aspecto, ahora hay periodistas deportivas en radio y hay muchas que trabajan en páginas web, siento que se integra más a la mujer", explicó Álvarez, de 29 años.

La presentadora, quien constantemente colabora con la cadena ESPN, admite que en el ejercicio sí se presentan retos por ser mujer.

LEA TAMBIÉN:Carolina Padrón, periodista de ESPN: 'Estoy recibiendo más de lo que esperé'

"Siempre es una realidad que si una mujer se equivoca es doblemente criticada; sin embargo, creo que uno tiene que dar lo mejor, prepararse, y entender que no se está exento de equivocarse. En mi proceso al inicio fue lento; sin embargo, tuve al equipo correcto para ir haciéndome un nombre, tuve respaldo de compañeros. Ahora la gente se acostumbre a recibir noticias de una mujer, es más familiar para la gente. Creo que el principal reto que tenemos (las mujeres) es demostrar que uno es capaz, que sabe y que podés ser una mujer que cuida de sí, que es femenina y que tiene autoridad para opinar del deporte", aseveró Álvarez.

Otra que hace unos días abordó ese tema en una entrevista con La Nación, fue la periodista y presentadora de ESPN, Carolina Padrón.

"Si el fanático del deporte es crítico con el periodista deportivo, con la mujer es el doble. Quiero que me reconozcan como periodista; no creo que ser femenina y vestirse lindo sea malo, ni hay que justificarlo, eso sí: nunca voy a salir en revistas, porque no soy modelo, ni actriz. Yo soy periodista y si me siguen es porque han visto mi trabajo", opinó hace una semana.

Padrón recalcó en esa ocasión que la primera vez que cubrió fútbol de cancha lo hizo gracias a la autorización de su productora, en Venezuela. "He topado con suerte de estar con buenos compañeros y en un trabajo que valoran lo que hago. Una vez entré a un vestidor de hombres a hacer entrevistas y hubo varias opiniones, al final del día estoy contenta con mi trabajo", enfatizó.

En enero del 2014, la periodista de Deportes Repretel,Gabriela Jiménez, también habló sobre el tema. "El machismo es legítimo (en el ambiente deportivo) y antes estaba muy marcado. Al principio, llegaba a una conferencia y, cuando preguntaba algo, todos me volvían a ver de forma extraña, pero ahora ven más natural que una mujer esté en esto", valoró Jiménez.

ADEMÁS: Gabriela Jiménez: 'Las mujeres tenemos las mismas capacidades'

Más adelante contó: "Lo más difícil siento que no es tanto demostrarle (la capacidad en esa área) a los compañeros y colegas, sino a uno mismo. Cuando se empieza es que uno choca con cómo te van a ver, así que hay que ser una esponja y llenarse de las cosas positivas".

Adriana Durán, de Teletica Deportes, fue otra que abordó el tema en julio del 2014.

"Tenemos que reconocer que es una nueva generación. Son muchachas jóvenes que deben pasar por un proceso de formación; es como cualquier chico de deportes que empieza, no lo van a mandar a la guerra de una vez. Esto lo da el tiempo", respondió Durán sobre el por qué creía ella que en los espacios de debate y análisis deportivo había pocas mujeres.

En cuanto a la lucha contra el machismo en ese sector, Durán opinó que ha cambiado un poco esa percepción. "Ha cambiado un poco y eso se demuestra en que hay más mujeres en medios de prensa. Casi en todos los medios deportivos, hay una mujer; cuando yo empecé no era así", dijo.

LE PUEDE INTERESAR:Adriana Durán: 'Más allá del divorcio, ven a una mujer luchadora'

Ojo crítico

Óscar Cruz, productor audiovisual y crítico de televisión de La Nación, analizó la situación de Paola Vargas.

"Existen en Costa Rica tres espacios que son iguales: Zona técnica, Fútbol por dentro y Fútbol al día (de Multimedios canal 44). Son iguales porque tienen una mesa con cuatro hombres y una mujer con labores alternativas, generalmente de redes sociales o con un aporte registral que es paralelo. En forma a ella la ponen lateralmente en la mesa y en fondo ellas tienen ciertas participaciones que no se relacionan con la discusión; es decir, tanto en forma como en fondo la participación es la misma", explicó Cruz.

A criterio suyo, esa situación se debe a dos aspectos conservadores: a que se está hablando de fútbol, un espacio en el que la voz del público es la masculina; y a la industria de la televisión, donde predomina la jefatura o la labor técnica de los hombres.

"La realidad es que para una mujer es complicado abrir un espacio entre esas dos esferas (la del fútbol y la de la industria de la televisión). Han habido casos donde eso se logra, pero hay que recordar que la tradicionalmente la televisión tiene predilección por un arquetipo. El lograr abrir estos espacios es una cuestión de que las empresas mediáticas superen eso, porque la criticidad viene desde la sociedad, la parte más progresista, hacia el medio, que no genera crítica sobre esa realidad porque si la generara, eso cambiaría", comentó Óscar Cruz.

Viva consultó desde temprano del miércoles a la gerencia de Teletica sobre la situación que denunció Paola Vargas, pero al cierre de esta información el asesor de presidencia de la compañía Jorge Garro –a quien se le enviaron la consultas vía correo electrónico– no contestó a las interrogantes.

Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, dijo que al no pertenecer el programa a esa unidad de la empresa, él no podía referirse al tema.

Por su parte, Víctor Acuña, director de Zona técnica, no se refirió al tema este miércoles. "El tema fue cerrado, no voy a opinar más ni para bien ni para mal", se limitó a contestar.

Este martes, Acuña habló con La Teja del caso. "El programa es mío y si ella (Vargas) lo vio de mala manera, mala suerte; yo le tengo mucho cariño porque la considero una buena profesional, me duele que haya sentido que no la valoramos por ser mujer porque pensé que le había explicado muy bien los motivos de la salida".

Añadió: "Creo que se dejó ir por lo que decían las redes sociales porque mucha gente nos tildaba de machistas. Nosotros en algún momento la pasamos al centro, pero a ella no le servía porque tenía que enseñar la ropa por el patrocinador que tenía".