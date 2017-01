Netflix revivirá 'Queer Eye for the Straight Guy'

Programa tendrá nuevas estrellas

San José (Redacción)

El popular show de la televisión estadounidense Queer Eye for the Straight Guy volverá, pero en esta ocasión en la plataforma Netflix.

En los años 2000 se hizo más que famoso un programa en el cual cinco hombres gay, especializados en diferentes ámbitos como moda, cultura, cocina, maquillaje, peinado y diseño de interiores; le ayudaban a algún desconocido heterosexual que solicitaba sus servicios para cambiar su estilo de vida.

Llamados los Fab Five, los especialistas de la primera camada de este show eran Carson Kressley, Ted Allen, Kyan Douglas, Thom Filicia y Jai Rodriguez. El programa se extendió desde el 2003 hasta 2007.

Pero ahora es el turno de nuevas caras para afrontar los retos. Netflix anunció, según la revista Variety, que todavía no han definido el elenco de la nueva temporada, pero que la extensión de la misma será de un total de ocho episodios que estarán bajo la dirección y producción del mismo equipo que hiciera famoso Queer Eye for the Straight Guy en los 2000.











