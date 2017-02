Productor Mario Nájera renuncia a Teletica: 'Salgo con la misión cumplida'

Luego de 27 años de relación laboral con la compañía

Durante su paso por la televisora estuvo al frente de los proyectos más ambiciosos de Teletica Formatos, como Dancing with the Stars Costa Rica o Tu cara me suena, entre muchos otros

El productor Mario Nájera terminó este miércoles su relación laboral de 27 años con Televisora de Costa Rica (Teletica), confirmó él mismo a Viva.

Según dijo, fueron razones personales –que consideraba desde semanas atrás– las que motivaron a presentarle su renuncia a Paula Picado, quien fue su jefa durante muchos de los años que permaneció ligado a la televisora.

"Hasta para mí, que ya lo tenía medianamente planeado (la renuncia), esta salida me impacta. Son muchas emociones las que uno siente. Renuncié el miércoles (ayer) por razones cien por ciento personales y a la familia Picado (propietaria de Teletica) solo cosas buenas les puedo desear: doña Olga (Cozza de Picado) es un ángel; don René (Picado) es un gran caballero y doña Paula, me quedo sin palabras para agradecerle su gratitud y todo lo que me ha dado y enseñado. Estoy tranquilo, aunque sí con un poco de sentimientos partidos y revueltos", refirió el productor.

LEA TAMBIÉN: Teletica Formatos cambia de productor para sus proyectos del 2017

Mario Nájera formó parte del equipo de productores de Teletica. En el 2007 asumió la producción general de Teletica Formatos y cinco años después se desempeñó como Gerente de Producción de Formatos, división que produce versiones locales de programas pertenecientes a franquicias internacionales.

Hace casi un mes, Paula Picado confirmó que Nájera asumiría el cargo de Gerente de Operaciones, el último puesto que ocupó en la empresa.

El productor aclaró que su salida de Teletica no obedece a ese cambio. "Fue coincidencia, pero no tiene nada que ver. Mi salida la he venido analizando desde hace un tiempo y se debe a razones que no tienen nada que ver con alguna disconformidad en la empresa. A veces uno decide cerrar un ciclo y abrir otro. Sí, el cambio de puesto se juntó con mi renuncia pero no hay relación entre una y otra", aseveró.

La salida de Nájera de la compañía quedó efectiva desde ayer miércoles, pues ambas partes convinieron no hacer preaviso. "Fue un acuerdo mutuo de salir de manera inmediata porque un periodo de preaviso es doloroso para ambas partes. Conversamos y decidimos que mi salida fuera inmediata y así cerramos el tema", agregó.

Respecto a los principales logros y aprendizajes que obtuvo tras su paso por la televisora de La Sabana comentó: "En primera instancia, Teletica fue, es y seguirá siendo mi hogar. Mi satisfacción en la empresa se centra en dos cosas: haber sido parte de este gran empresa que es líder en el mercado y el canal número uno de Costa Rica, y el haber tenido las herramientas para darle al público y a la familia costarricense productos de calidad y de entretenimiento que han logrado unir a las familias. Fui parte de proyectos exitosos que le hicieron un aporte grande a este país".

Precisamente, su renuncia trasciende a pocas semanas de que Teletica estrene la tercera temporada de Tu cara me suena, una de las producciones que Mario Nájera desarrolló para canal 7. También produjo Bailando por un sueño, Cantando por un sueño, Nace una estrella, Quién quiere ser millonario, Pequeños gigantes, Capitales del fútbol, El último pasajero y, más recientemente, Dancing with the Stars.

Mario Nájera tuvo a cargo más de 70 formatos que sumaron unas 1.500 emisiones.

"Salgo con la misión cumplida. Estoy satisfecho y seguiré con la disposición de colaborar con la empresa cuando me requieran. Uno como productor siempre tiene muchas ideas para desarrollar y quedaron muchas ideas guardadas que no pudimos desarrollar no porque no se quiso sino porque nunca se pudieron desarrollar por tiempo, parrilla o prioridades", agregó Nájera.

Hasta el momento, Mario Nájera no tiene definidos sus planes profesionales a futuro y se enfocará en ponerse al día con asuntos personales que ha pospuesto debido a sus compromisos laborales.

