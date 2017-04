‘Prison Break’: Amor de hermanos, amor de cárcel

TELEGUÍA RECOMIENDA

Michael Scofield estaba muerto y enterrado. Todos lo vimos morir. Vimos su tumba, su lápida. Fue llorado por sus seres queridos y allegados, quienes abrazados caminaron hacia el horizonte. Así terminó Prison Break , con un final de bello cliché.

Era el 2009 y lo que no sabíamos entonces era que Michael había engañado a la muerte. No lo sabía nadie, ni dentro ni fuera de la trama de la exitosa serie de Fox. Es probable que ni el mismo Scofield supiese que su vida no había acabado en aquel episodio “final”.

Al igual que el protagonista que se levanta de la sepultura, Prison Break también resucita. Lo hará a partir del 4 de abril, cuando Fox empiece a emitir su quinta temporada, compuesta por solo 10 episodios, al contrario de los viejos tiempos, cuando se alargaba por más de 20 capítulos al año.

Su regreso, si bien tomó por sorpresa a los fanáticos de la serie, no extrañó a los entendidos, pues es parte de un período en que las cadenas de televisión estadounidenses optan por reciclar programas que ya han probado su aceptación y audiencia, en vez de apostar por ideas originales. Fox no se ha andado con delicadezas y en el último par de años ha despertado del descanso eterno a otras franquicias que le habían sido exitosas tiempo atrás, como 24 y The X-Files , con resultados no siempre alentadores.

Echar a andar otra vez a Prison Break presentaba un reto inusual, dada la muy cacareada muerte de su personaje principal. Ocuparse de dar respuestas a estas y otras posibles incongruencias es parte de lo que se podrá ver a partir de esta semana.

El rock de la cárcel. Cuando se estrenó, en el 2005, Prison Break dejó con la boca abierta a millones de televidentes. La primera temporada de la serie fue casi perfecta, finamente calculada e ingeniosa como pocas. No podemos negar que aquellos episodios iniciales nos hicieron sentir a todos un poco más inteligentes.

La historia se desarrolló dentro de una penitenciaría, donde el recluso Lincoln Burrows (Dominic Purcell) esperaba ser ejecutado por el homicidio del hermano de la vicepresidenta estadounidense. Lincoln es hermano de Michael Scofield (Wentworth Miller), un astuto y calculador ingeniero estructural con una desmedido gusto por los tatuajes.

Michael robó un banco con el único fin de ser condenado y encarcelado en la misma prisión que su hermano. Una vez reunidos tras las rejas, juntos ejecutan un espectacular escape, gracias en buena parte de los mapas de la prisión que Michael incluyó en sus intrincados tatuajes.

Mientras planean la fuga, los hermanos entablan relaciones de amistad y conveniencia con todo tipo de presidiarios, entre los que se cuentan el noble Fernando Sucre (Amaury Nolasco), el indomable Benjamin Miles C-Note Franklin (Rockmond Dunbar), y el salvaje Theodore T-Bag Bagwell (Robert Knepper).

También está presente la doctora Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies), la médico de la cárcel que termina por convertirse en esposa de Michael y madre de su hijo.

Desde luego que Lincoln es inocente del delito por el que se le condenó y detrás de los telones se mueven una serie de oscuros operarios gubernamentales, como parte de una conspiración bastante complicada como para explicarla en estas breves páginas.

Prison Break culminó su primera temporada con el exitoso escape carcelario de los hermanos y sus cómplices. A partir de ahí la serie perdió la brújula y se enredó en historias que no estaban a la altura de lo que vimos en su año debut, con los personajes saltando de país en país, a veces como prófugos y otras como colaboradores de estereotipadas organizaciones criminales. Michael volvió a la cárcel, Lincoln volvió a la cárcel, Sucre también, Sarah fue detenida y condenada, T-Bag perdió una mano... la serie era un desastre.

¿Era necesario revivir algo que terminó tan mal? Fox cree que sí, especialmente a la vista de los buenos resultados que las temporadas pasadas de la serie han cosechado recientemente en servicios de streaming , como Netflix. Las métricas no mienten: la gente no le perdió la fe a Prison Break , a pesar de la propia Prison Break .

El camino hacia Yemen. La nueva temporada nos actualiza que pasó con los personajes: Sara siguió adelante con su vida y cría a su hijo, Mike, con la ayuda de su actual pareja, el académico Jacob Ness (Mark Feuerstein). Lincoln es feliz, alejado de su antigua vida de adrenalina, al igual que Sucre y C-Note, quien se convirtió al Islam y dirige una mezquita. Incluso el indecente de T-Bag parece alguien decente.

Es justo el otrora antagonista de la serie quien interrumpe la paz de Lincoln para proclamar lo imposible: Michael está vivo y encarcelado, en una prisión de Yemen.

En los adelantos que ha revelado Fox se confirma que Scofield efectivamente vive y ha formado una nueva pandilla en la prisión yemení. ¿Cómo fue a dar ahí? ¿Por qué se mantuvo todos estos años oculto a su esposa, hijo y hermano? ¿Cómo burló a la muerte? Michael tiene demasiadas preguntas por delante.

Además de los personajes reincidentes ya mencionados, otro que volverá en esta temporada es Paul Kellerman (Paul Adelstein), quien a lo largo de la serie tuvo uno de las transformaciones más radicales, pues tras empezar como un agente asesino y cruel terminó como un congresista honesto que ayudó a exculpar a los prófugos que alguna vez persiguió. Su nuevo rol por ahora está en el misterio.

Querámoslo o no, Prison Break está de vuelta en el reino de los vivos.

