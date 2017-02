Premios Grammy 2017: La fiesta más grande de la música

TELEGUÍA RECOMIENDA

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La mejor forma de festejar a la música es, precisamente, con música. Este domingo, la gala más esperada de la industria se llevará a cabo en el Staples Center, en Los Ángeles.

La edición número 59 de los premios Grammy contará, una vez más, con importantes participaciones artísticas en el escenario, pero también se encargará de destacar lo mejor del trabajo musical del año.

Entre las sorpresas de los espectáculos suenan muy fuertes las colaboraciones entre Lady Gaga y Metallica, Alicia Keys y Maren Morris o The Weeknd y Daft Punk; pero también en solitario, algunos de los más grandes exponentes internacionales de la talla de Adele, Bruno Mars y John Legend ofrecerán llamativos espectáculos.

ADEMÁS: Beyoncé lidera las nominaciones a los premios Grammy

El evento será conducido por el comediante y presentador James Corden y para América Latina la transmisión estará a cargo del canal TNT que contará con los comentarios de Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez Govela.

La entrega comienza a partir de las 7 p. m., hora de costa Rica.

Gramófonos. La espera para hacerse con una de las estatuillas ha sido larga, pero llegó el momento para que los nominados sepan quiénes serán los galardonados.

La máxima candidata de esta edición es Beyoncé, quien con su álbum Lemonade , aspira a un total de nueve premios, entre ellos mejor álbum del año y mejor canción.

Justo detrás se ubican Drake, Rihanna y Kanye West, con ocho nominaciones cada uno.

Cerrando el podio con siete postulaciones aparece Chance The Rapper, quien se anota en el rubro de nuevos artistas junto a Kelsea Ballerini, The Chainsmokers y Maren Morris.

En el apartado de álbum del año, que es uno de los reconocimientos más importantes de la gala, la competencia está entre Beyoncé, Adele (con su disco 25 ), el canadiense Justin Bieber con Purpose , su compatriota Drake con Views , y Sturgill Simpson con A Sailor’s Guide To Earth .

La música latina no podía quedarse por fuera del ojo de la Academia de la Grabación y este año, una vez más suenan muy fuerte nombres reconocidos como Jesse &Joy, Gaby Moreno, Laura Pausini, Sanalejo y Diego Torres, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Rakas, Carla Morrison, Vicente Fernández, la ex Calle 13 ILe, Fonseca y Los Van Van.

Véalo. Domingo 12 de febrero. TNT. 7:00 P.M











Comparta este artículo Entretenimiento Premios Grammy 2017: La fiesta más grande de la música Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Premios Grammy 2017: La fiesta más grande de la música Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.