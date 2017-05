Premios Billboard se transmitirán en el canal TNT

TELEGUÍA RECOMIENDA

¿Para quién será el título de gran ganador de los Premios Billboard 2017? En la carrera de las nominaciones, encabezan la lista el rapero Drake y el dúo The Chainsmokers, cada uno con un total de 22 aspiraciones en diferentes categorías.

Los resultados los sabremos este domingo, a partir de las 6 p. m. (hora de Costa Rica), con la transmisión de los galardones por la pantalla de TNT.

Los Billboard premian a los artistas que dominan los rankings de venta en Estados Unidos. Así las cosas, en las listas destacan, además de Drake y The Chainsmokers, los trabajos de Twenty One Pilots, Rihanna, The Weeknd y Beyoncé. También se reconocerá la labor de los latinos JBalvin, Juan Gabriel, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Maluma y Nicky Jam.

Una de las apariciones más destacadas es la de la colombiana Shakira, quien figura dos veces en la categoría de mejor canción por sus colaboraciones con Maluma ( Chantaje ) y Carlos Vives ( La Bicicleta ).

Los galardones se dividen en tres grandes categorías generales: Artist Awards, Album Awards y Song Awards, cada una de ellas cuenta con una amplia participación de obras.

Las presentaciones. Como cada año, los espectáculos en vivo son la parte más llamativa de la ceremonia, y este 2017 no se quedará atrás.

Los Billboard tienen confirmada la participación en directo de The Chainsmokers, Halsey y Sam Hunt, estos fueron los últimos en asegurar su asistencia al escenario.

Además, por la tarima también pasarán Camila Cabello, Drake, Florida Georgia Line, Imagine Dragons, John Legend, Lorde, Bruno Mars, Nicki Minaj , Ed Sheeran y Miley Cyrus. La conducción estará a cargo de Ludacris y Vanessa Hudgens.

Véalo. Domingo 21 de mayo. TNT. 6:00 P.M.











Véalo. Domingo 21 de mayo. TNT. 6:00 P.M.