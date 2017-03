Polo revela que algunos litigios de Caso cerrado son actuados

Conductora dice que las situaciones son verdaderas

La gran pregunta detrás de programas como Caso cerrado es siempre la misma: ¿son reales todos los dramas y rencillas que vemos en la pantalla?

El diario argentino Clarín logró que la abogada cubana Ana María Polo respondiera a esa interrogante en medio de una entrevista publicada esta semana.

“Hay casos que son 100% reales, en el sentido de que los litigantes son las personas afectadas por el problema. Los temas son todos reales aunque hay casos que están dramatizados por personas que no son actores sino que vivieron experiencias parecidas o que las están pasando en el momento”, confesó.

“Hay veces que no se puede obligar al contrario a presentarse, entonces buscamos personas que puedan llenar esa situación; pero yo nunca sé cuál es cuál”, explicó la conductora del talk show.

“Si no son verdaderos, los casos son basados en hechos reales. Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecidos farsas, fabricados y los he desestimado”, continuó.

Caso cerrado se emite desde el 2001 y se basa en la resolución de conflictos de todo tipo, apoyada en la opinión de expertos relacionados con cada problema que llega a esta especie de juzgado.

Polo, doctora en Leyes y licenciada en Ciencias Políticas, escucha a las partes y establece un veredicto. Sin embargo, asegura que su papel en el programa se limita únicamente a los litigios ante las cámaras.

“Siempre me he mantenido separada de la producción para mantener la magia, porque parte de la magia es cómo yo indago, pregunto y cómo se desarrolla el tema”, dijo a Clarín.

Antes de Caso cerrado , Polo participó como invitada en los talk shows de María Laria, El show de Cristina y América en vivo. Luego, fue conductora de Sala de parejas.

“Estoy haciendo en televisión mucho de lo que hacia en mi práctica privada y, lo que yo hago en el programa, aún se sigue haciendo en todos los juzgados”, comentó la abogada.

“Trato de combinar un poco de mediación, un poco de compromiso entre los litigantes y, en muchos casos, cuando veo que la postura es adversa, tomo la decisión en base a lo que se presenta”, agregó.

