Periodista Diego Piñar regresó a 'Giros' de Repretel

Amante de la calle, de la gente y sus historias, Diego Piñar dice que mientras no estuvo trabajando sentía un "pica pica" por volver al ejercicio periodístico. Desde el lunes 28 de agosto su anhelo se convirtió en realidad: nuevamente está en televisión, ahora en las filas de Giros, Repretel.

Piñar, de 31 años, trabajó en Repretel por ocho años: cuatro siendo periodista en el desaparecido Intrusos y cuatro en Giros. En el 2015 salió con el afán de completar su licenciatura, mas en el camino topó con la opción de integrarse al equipo de De boca en boca, en Teletica (canal 7). En julio del 2016, dejó ese trabajo para continuar con sus estudios y por "motivos personales" como dijo a La Nación en esa oportunidad.

"No fue una decisión tan sencilla dejar de trabajar. Pero me sentía incompleto en el ciclo profesional, por eso decidí terminar la licenciatura. Agradezco a Repretel porque desde que renuncié a mi trabajo anterior (De boca en boca), Repretel estuvo presente, ellos me manifestaron su interés en recibirme de nuevo", contó Piñar.

Tras la anuencia de Repretel por recibirlo, Piñar habló con la directora de Giros, Jamileth Guido, y le pidió tiempo para concluir la Licenciatura en Producción Audiovisual y Documental.

"Repretel me da la oportunidad de terminar la universidad, (en aquel momento) me dijeron que me preparara y que hablaramos dentro de un año. Por Repretel siento gran cariño, ha sido una escuela, en esta televisora me he hecho como profesional y he hecho amigos", dijo.

El reportero ingresó a trabajar en temas nacionales, de actualidad y en historias humanas.

"Mi vida es la calle. Giros tiene un público muy lindo.Siento que soy más maduro profesionalmente. Quiero que mis trabajos dejen ayudas y enseñanzas con las notas", dijo.

Además, Diego Piñar dijo que durante el tiempo, en el que solamente estuvo estudiando, no fue sencillo. Su vivencia lo hace valorar esta nueva etapa.

"No fue fácil terminar la U y estar sin trabajo. Por dicha conté con el apoyo de mi familia. Ahora soy más maduro, sensible, más atento a lo que necesiten las fuentes. La idea de Giros es dar utilidad, informar, más ahora que la tele cambia mucho, llevamos historias que impacten, que entretengan y saquen sonrisas", aseguró.