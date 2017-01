People’s Choice Awards: El público dio su veredicto

TELEGUÍA RECOMIENDA

La presentadora y actriz Ellen DeGeneres tiene la oportunidad de convertirse en la gran reina del público. Ellen está nominada en los premios People’s Choice una vez más y, si ganara en alguna de las tres categorías, sería la estrella más galardonada en la historia de estos premios.

La edición número 43 de los People’s Choice Awards se llevará a cabo el miércoles 18 de enero en el Microsoft Theater de Los Angeles. La transmisión de la ceremonia y de la alfombra roja previa será en el canal Warner, a partir de las 8 p. m.

Como es costumbre, los votos son emitidos por el público amante de la música, el cine, la televisión y las redes sociales. De acuerdo con información de los organizadores, este 2017 el total de votos fue de 125 millones.

Aunque DeGeneres podría ser la reina de los fans, hay otras estrellas que figuran en nominaciones de diferentes categorías y son favoritas para deslumbrar en esta gran noche.

Quienes encabezan las listas son el comediante Kevin Hart, Drake y Rihanna con cinco postulaciones cada uno. El canadiense y la nacida en Barbados se enfrentarán en casi las mismas categorías musicales. También habrá una gran batalla entre dos ex One Direction: Zayn Malik y Niall Horan.

En el rubro de televisión la queridísima serie de comedia The Big Bang Theory recibió cuatro nominaciones, entre ellas, show de TV favorito y comedia favorita.

En las categorías de actuación destacan Anna Faris, Kaley Cuoco, Jensen Ackles, Jordana Brewster y Piper Perabo, entre otras figuras.

La conducción de la ceremonia estará a cargo del actor Joel McHale, presentador del programa The Soup y quien también ha destacado en producciones como The Greay Indoors , Community , Sons of Anarchy y Robot Chicken.

En esta entrega se reconocerán un total de 64 categorías distintas.

