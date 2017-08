Película revelará oscuros secretos de ‘Salvados por la campana’

Hay secretos que se terminan desempolvando, que trascienden públicamente y que desatan un polvorín de la noche a la mañana. El de Salvados por la campana y las historias que se tejieron más allá de las luces, las cámaras y las grabaciones, es uno de esos casos.

La serie juvenil –que agitó la pantalla en los años 90– regresará a la tevé a más de dos décadas de su emisión original. Un largometraje sobre la comedia pretende revelar lo más oscuro de Zack, Slater, Screech, Lisa, Kelly y Jessie, los personajes que protagonizaron el programa.

Basada en horas de entrevistas al equipo técnico y los actores de la serie, la cadena Lifetime produjo en el 2014 la película The Unauthorized Saved by the Bell Story ( La historia no autorizada de Salvados por la campama ), que se retransmitirá este miércoles 30 de agosto a las 10 p. m.

“ The Unauthorized Saved by the Bell Story muestra las experiencias de seis desconocidos jóvenes actores que son colocados en el foco de atención de Hollywood, exponiendo el reto de crecer bajo el escrutinio público mientras intentan mantener la reluciente y pura imagen de sus populares personajes tanto dentro como fuera de la pantalla”, explicó el canal Lifetime acerca de la producción.

Sin embargo, tras el estreno del filme, estalló la controversia: el guion de la película incluyó como punto de partida el libro autobiográfico Behind the Bell ( Detrás de la campana ) que el actor Dustin Diamond (intérprete de Screech en la legendaria serie) publicó en el 2009.

Diamond afirmó en ese texto que todos los miembros del reparto –excepto él– se acostaron juntos, protagonizaron tríos e incluso consumieron drogas durante el rodaje de la serie. La película, protagonizada por otros actores, generó el descontento, la crítica y desaprobación del elenco original.

Véalo: Miércoles 30 de agosto, 10 p. m., por Lifetime.