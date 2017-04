El despecho de Paquita la del Barrio hizo triunfador a Daniel Moreno

Integrante de La Media Docena ganó la tercera gala de ‘Tu cara me suena’

Daniel Moreno cantó 'Rata de dos patas' de Paquita la del Barrio. (Rafael Murillo.) Marcia Saborío y María Torres interpretaron a Rocío Durcal y Juan Gabriel. (Rafael Murillo.) Melissa Mora fue Selena por una noche. (Rafael Murillo.) Luis Gabriel Loría (Luisga, de Los Ajenos) fue Ricky Martin. (Rafael Murillo) Mauricio Herrera (Elvis Tico) encendió el escenario con Sebastián Yatra. (Rafael Murillo.) Vanessa González interpretó al grupo nacional Uranio. (Rafael Murillo.) David Nick imitó al legendario Frank Sinatra. (Rafael Murillo.) Mauricio Artavia, Papi Pazz, llevó el sabor de Juan Luis Guerra. (Rafael Murillo.)

La irreverente Paquita la del Barrio que Daniel Moreno llevó al escenario de Tu cara me suena se impuso a la sensualidad de Melissa Mora, a los sexis movimientos de Mauricio Herrera y a la legendaria voz de Frank Sinatra, en la tercera gala de Tu cara me suena.

En el programa de Teletica Formatos, el integrante de La Media Docena tuvo la tarea de imitar a la cantante mexicana con su mayor éxito: Rata de dos patas, logrando una presentación que atrajo aplausos, felicitaciones y hasta risas.

Moreno interpretó a una ácida e hilarante Paquita, que al final de la velada le deparó ¢3 millones que el humorista donó a la Asociación de Colegios del Bachillerato Internacional de Costa Rica (Asobitico), una organización no gubernamental sin fines de lucro que ayuda a mejorar la educación de los jóvenes del país.

Daniel cree en el poder de la educación para promover el cambio socioeconómico en las familias costarricenses, de ahí que haya destinado el dinero para favorecer ese programa. “Siempre he pensado que la educación es una herramienta de cambio”, opinó el artista a solo minutos de haber sido nombrado ganador.

Luciendo un vestido blanco con incrustaciones que destellaban, una cabellera rubia peinada a la perfección, zapatos de tacón y llamativos collares, pulseras y anillos, Moreno comentó que los retos que le significó hacer de Paquita la del Barrio fueron prueba para mostrar su versatilidad como artista.

“Me metí en este programa por eso: significaba un reto hacer cosas que tal vez nunca hubiera hecho y es para crecer como persona y aprender a disfrutar cosas nuevas. Entonces estoy disfrutando montones esto. Ni siquiera lo siento como un trabajo sino como un placer de salir y hacer que la gente en casa se ría y la pase bien”, dijo Moreno.

Respecto a cómo se sintió en cambiar de sexo para interpretar a una diva de la música ranchera comentó que es la segunda vez que hace de mujer. La primera fue una transformación que tuvo para su programa de La Media Docena hace ya bastante tiempo.

“Estoy sorprendido por lo cómodo que me siento en tacones, panties, brasier, anillos y uñas pintadas… Todos esos cambios tan radicales te llevan a meterte en el personaje. Hasta la manera como pongo la mano por el anillo, el pelo, el sentir las pestañas… Toda la caracterización hicieron que me convirtiera en el personaje que quizá en los ensayos no lo lograba tan bien”, enfatizó.

Ese interpretación física y vocal casi idéntica a la de la mexicana se impuso a la Selena Quintanilla que Melissa Mora presentó con gran sorpresa, o al cambio de género de Vanessa González para encarnar al grupo costarricense Uranio.

También sobresalió entre el casi idéntico Juan Luis Guerra de Mauricio Artavia (Papi Pazz); del Sebastián Yatra de Mauricio Herrera (Elvis Tico) o del Frank Sinatra de David Nick.

Por el escenario desfilaron también Marcia Saborío y María Torres como Rocío Durcal y Juan Gabriel, una presentación que no atrajo mayor atención ni del público ni del panel de jurados; así como Luis Gabriel Loría (Luisga), quien estuvo lejos de parecerse a Ricky Martin. Al vocalista de Los Ajenos no solo le faltó cantar o verse como Ricky Martin, sino que llevó su presentación a la jocosidad con un personaje amanerado muy distante a lo que realmente es el boricua. Por lo visto, al programa de canal 7 y a sus participantes aún les queda mucha pólvora por reventar.











