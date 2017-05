Papi Pazz brilla en 'Tu cara me suena' con la atrevida sensualidad de Laura León

Comediante ganó la novena gala del programa del 7

Sensual, jocosa y divertida. Así fue la presentación con la que Mauricio Artavia, Papi Pazz, logró su primer triunfo en la actual temporada de Tu cara me suena (TCMS).

Artavia –también conocido como Piolín– se lució en el escenario del programa de Teletica Formatos vestido con un elegante traje blanco, que poco dejaba a la imaginación, una llamativa peluca rubia y su rostro cubierto con mucho maquillaje.

En la novena gala de la producción de canal 7, el humorista interpretó a la actriz y cantante mexicana Laura León. Fue una presentación que decidió llevarla al plano cómico en busca de quedarse con el primer lugar de la noche.

“Después de hacer a Ninel Conde, que no quería hacerla, las personas en la calle me hablaban mucho sobre esa presentación como mujer, entonces sabía que, con solo la interpretación de una cantante, podía acercarme un poquito a la calificación de los jueces y que mis compañeros me ayudaran”, detalló el comediante.

El apoyo de los jueces estuvo dividido entre la actuación de Artavia (con la pieza Dos mujeres un camino ) y la de Mauricio Herrera, Elvis Tico, quien imitó a Gloria Gaynor; empero, el humorista logró mayor puntaje entre el resto de sus compañeros del programa.

Ser Laura León retó físicamente a Papi Pazz, quien debió mezclar el baile con el canto, cualidades que no son muy afines a su personalidad.

“Aunque no se tenga la voz, hay que hacerla lo más similar posible a la artista, y como ella lleva mucho el baile a sus presentaciones, debí trabajar mucho en eso porque tiene más aire una bola de jackses que yo. Entre esas vueltas, los pasos hacia adelante y cantar la pieza fue difícil, pero ahí lo hicimos”, agregó el integrante de El manicomio de la risa.

Artavia celebró su triunfo de este domingo en TCMS junto con una alegría que arrastra desde días después a su debut en el programa de Teletica Formatos, hace nueve semanas.

“El éxito más grande que me ha dado TCMS es que los niños me quieran”, dijo, mientras sostenía el trofeo que lo acreditó ganador de la novena gala de la producción.

Según comentó Artavia, aparecer en el programa de canal 7 impulsó su popularidad con el público masivo, al cual no había tenido tan cerca debido a que muchas de sus presentaciones son privadas.

“Este programa tiene un rating muy bueno y eso permite que me vea mucha gente. Mi profesión es humorista; hago shows y me estoy popularizando mucho en general. Ahora, tengo un público de toda la familia y cuando a usted los niños lo quieren, todo el resto está hecho. Tengo diferente tipos de presentaciones y para distintos tipos de públicos, pero lo que necesitaba era que los niños me quisieran”, comentó.

En la actualidad, el comediante saca tiempo para saludar y hasta tomarse fotografías con sus nuevos seguidores, muchos de ellos son estudiantes de centros educativos donde lo contratan para fiestas de maestros.

Él agradece que el espacio le haya permitido mostrarse como ejemplo de lucha y de que en la vida “sí se puede”.

Se refiere al duro pasado al cual el artista le puso fin hace cuatro años, después de vivir sumido en el alcoholismo durante 31 de los 50 años.











