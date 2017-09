¿Qué estoy viendo? Orange is the New Black, por Ítalo Marenco

Presentador de TV

En mi tiempo libre disfruto viendo Orange is the New Black . Esta famosa serie de Netflix narra de excelente forma la realidad de las cárceles estadounidenses, con un casting escogido al dedillo, encabezado por Taylor Schilling.

Schilling interpreta a Piper Chapman una mujer que llega a prisión por transportar dinero proveniente del narcotráfico y su situación –y la de la serie en general– me refleja y me hace pensar sobre la realidad de las cárceles costarricenses, en donde el 47 por ciento de las reclusas están ahí por venta y tráfico de drogas.

He tenido la oportunidad de visitar algunas cárceles de aquí y poder escuchar las historias de sus prisioneras, muchos de esos relatos se asocian a la búsqueda de una escapatoria a una situación económica en particular.

Recuerdo que en conversaciones con ellas me contaban que “vender droga era su única opción para mantener a sus hijos”, y eso me salta a la memoria cuando reproduzco un capítulo de Orange is the New Black .

Entre violaciones, madres solteras, drogas, pleitos y envidias he escuchado las historias de las reclusas ticas, y al ver esta serie me doy cuenta que sus realidades son muy parecidas a las ahí actuadas.

Mujeres luchadoras que en algún momento de sus vidas tomaron una mala decisión.

Orange is the New Black también nos muestra la otra cara de la moneda: casos de superación, donde uno realmente se emociona con las historias.

Recomiendo esta serie de Netflix para sus tiempos libres. Es adictiva. Me consumí las cinco temporadas completas junto a mi esposa, Cindy Villalta, en poquísimas noches.