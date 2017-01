‘One Day at a Time’: Todos somos una misma familia

TELEGUÍA RECOMIENDA

Penelope es una madre de dos adolescentes, que atraviesa un divorcio y se retiró del ejército. Las peripecias de su nueva vida son el eje principal de One Day at a Time, serie de estreno en Netflix.

La única constante en la vida es el cambio. Salir de esa zona de confort parece ser siempre la regla y no la excepción en ese ir y venir de decisiones que, en la mayoría de los casos, no resultan fáciles de tomar.

Sin embargo, quienes deciden dar ese paso al frente y asumir nuevos retos, con todo lo bueno y lo malo que esto pueda significar, aprenden a disfrutar del paisaje en ese proceso de autodescubrimiento.

Una de ellas es Penelope (Justina Machado), una mujer que está en proceso de divorcio y formalizó su retiro del ejército y que, además, lidia con la crianza de sus hijos adolescentes Alex (Marcel Ruíz) y Elena (Isabella Gómez). Esta madre no estará sola en este proceso, ya que su amigo “sin beneficios”, Schneider (Todd Grinnell), será el complemento ideal para ponerle la diversión a sus días.

Las peripecias que conllevará su nueva rutina, en la que la “ayuda” su madre Lydia (Rita Moreno), son el eje central de la serie One Day at a Time ( Día a día ), que se estrena este viernes 6 de enero en Netflix.

Este remake del programa homónimo que se transmitió, por primera vez, en el año 1975, deja de lado la historia de una familia italiana para darle paso a la convivencia de tres generaciones cubano-americanas en una misma casa.

“En esta oportunidad veremos, a través de un lente más contemporáneo, a la icónica comedia clásica producida por Norman Lear. La serie navegará por los altibajos que atraviesa esta familia, haciendo que todos logremos identificarnos con ella”, reseña Netflix en la sinopsis del programa.

La producción, que fue escrita por Gloria Calderón ( How I Met Your Mother) y Mike Royce (Everybody Loves Raymond ), se centrará en cómo vivir la vida, tanto en los buenos como en los malos momentos, y de cómo las personas que están en ella pueden hacer que todo valga la pena.

“Decidí, en esta ocasión, escribir sobre una familia cubana porque yo lo soy. Muchas personas vienen a mí porque desean verse representadas en un show y creo que en este logramos representar a todos los latinos, no solo a los cubanos. Esta es una historia universal, en la que el humor es la clave para todo”, declaró Calderón a inicios de año, cuando presentó el programa de la NALIP Media Summit, en la ciudad de Los Ángeles.

One Day at a Time le permite a Netflix explorar, por primera vez, los caminos de la comedia latina en una producción original. Para ello, decidió que la primera temporada de la serie esté compuesta de 13 episodios, de media hora duración.

Detalles. Aunque es poco lo que se ha revelado hasta el momento del programa, Calderón sí explicó que lo que busca la historia es que, por más distintos que nos veamos los unos a los otros, siempre hay algo que nos une y eso es el amor que podemos llegar a sentir.

“Cada uno de los capítulos aborda un tema diferente, desde la complicada crianza de dos hijos adolescentes, la tensa calma que se vive en la relación de Penelope y Lydia, hasta cómo una mujer recobra su confianza y autoestima luego de una separación”, comentó la guionista.

Precisamente, la escritora sintió que sus personajes debían ser representados por latinos que, más allá de su trayectoria, se sintieran identificados con la historia de esta familia.

Es así como la reconocida actriz Rita Moreno aceptó la invitación de unirse a la serie. Su papel, como ella misma lo ha dicho, es una representación de sí misma, pues es una mujer llena de optimismo ante las dificultades que se le presentan.

“Encarnar a Lydia ha sido muy reconfortante. Puedo decir que este sí es un show hecho por y para los latinos. No lo digo porque yo esté actuando en él, sino que lo hago por la manera en la que Gloria construyó la trama”, expresó Moreno en el encuentro de la NALIP Media Summit.

Con ella coincide su compañera de reparto e hija en la serie, Justina Machado, quien explicó a la revista Remezcla que con este rol pudo rememorar su niñez y la forma en la que fue criada por su familia, en la ciudad de Chicago.

“Creo que crecer en la familia en la que crecí me permitió conectar con ese amor que caracteriza a los latinos. Eso lo vives desde las fiestas que se hacen en la casa, hasta en la forma en la manera en la que te relacionas con los vecinos. Eso nos hace especiales y únicos”, dijo Machado.

Como parte de los capítulos de la serie veremos cómo, entre otras “tradiciones” latinas, Penelope intenta organizarle una fiesta de 15 años a su hija, todo bajo la divertida y estrafalaria vigilancia de la abuela.

Además, One Day at a Time abordará otras temáticas, entre las que destaca el bullying que se puede vivir dentro de las escuelas; cómo una veterana de guerra debe adaptarse a su nuevo empleo como enfermera, y de la importancia de confiar en los seres queridos.

“Hice esta serie pensando en mi familia, por lo que en ella hay una parte de mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Cada uno de ellos está reflejado en algo de la historia. No quiero que nadie se ofenda con lo que sucede en la serie. Al contrario, quiero que el público se ría, porque estoy segura que las situaciones que allí veremos no solo me pasaron a mí”, sostuvo Calderón.

Para la escritora es importante crear contenidos de calidad, ya que desde su perspectiva, en la actualidad son pocos los programas latinos que inspiran a los niños a superarse y proponerse metas en la vida.

Según Calderón, en medio de una época en la que abundan historias relacionadas con el narcotráfico, la prostitución o la trata de personas, es necesario que existan series como One Day at a Time, donde se muestra el equilibrio necesario en la vida.

“Yo recuerdo que cuando era una niña veía programas y películas en las que actuaba Rita Moreno, destacando como latina en una industria norteamericana. Eso hizo que yo soñara en grande, que quisiera crear historias que inspiraran a otros como Rita me inspiró a mí. Ese es el resultado del trabajo hecho con esta serie”, explicó la escritora de origen cubano.

En este programa habrá 13 oportunidades para reír, llorar, cuestionarnos a nosotros mismos, aprender, extrañar, entre otras experiencias más, que nos hacen crecer como personas.

La familia Álvarez, protagonista de One Day at a Time , será tan solo el medio para hacer llegar un sencillo mensaje: “Cuando no hay nadie para decirte que estás equivocado, siempre está la familia, pues solo ella es capaz de brindar amor con mano dura”.

Véalo. Viernes 6 de enero. Netflix











