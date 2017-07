‘Todos vs. O. J. Simpson: American Crime Story’ llega a Netflix

Pocas veces mejor dicha esta frase, ya algo manoseada: “La vida es más extraña que la ficción”. La pronunció ante la prensa nada menos que Cuba Gooding Jr., quien protagoniza a O. J. Simpson en Todos vs. OJ Simpson: American Crime Story.

LEA: El ocaso de O.J. Simpson

Quienes ya estuvimos básicamente en trance cuando esta docuserie fue transmitida por el canal FX el año pasado, podemos dar fe de que la historia de uno de los llamados crímenes del siglo estaba realmente cruda, tal como la conocíamos.

Y es que, como lo agregaría el actor más adelante, a pesar de haber tenido –como el resto del planeta– información de primera mano sobre todos los acontecimientos que rodearon caso, lo que sabe hoy casi supera su capacidad de asombro.

LEA: Página Negra O.J. Simpson: Crimen sin castigo

Esto porque más allá de aprenderse los guiones y demás, al encarnar a Simpson tuvo que meterse en el psique de quien en los años 70 y 80 fuera, quizá, el ídolo deportivo más querido de Estados Unidos.

La ambiciosa serie de 10 episodios, provista de un elenco de lujo y que ha sido postulada y ganadora de varios premios, está basada en el libro The Run of His Life: The People v. OJ Simpson, de Jeffrey Toobin. Fue producida por Ryan Murphy, productor y director ganador de varios Emmy y Golden Globe, que con esta magistral investigación nos lleva por un laberinto de hechos, relaciones, especulaciones, ironías supremas y, especialmente, por la senda de un asombro permanente ante todo lo acaecido previo, durante y después del asesinato de Nicole Brown y Ronald Goldman, cargo del que se libró Simpson en aquella ocasión. Justo lo que no lograría años después, cuando él mismo lapidó su destino.

Véalo. Domingo 19 de febrero. Netflix