Estrenos y salidas de la cartelera de Netflix en setiembre

Inicia el mes y eso significa que la oferta de Netflix cambiará considerablemente. La segunda temporada de Narcos, el documental Chef´s Table y la serie de super heroés de Marvel, Luke Cage encabezan una amplia lista de estrenos, pero esto también implica el vencimiento de la licencia de varios títulos destacados como Traffic, Fringe y Zoolander.

Originales de Netflix

Netflix destaca por su contenido original este mes, con la segunda temporada de Narcos y el estreno de Luke Cage como las principales apuestas de la compañía.

'Narcos', segunda temporada (2 de setiembre)

Inicia el segundo asalto entre el cartel dirigido por Pablo Escobar y los agentes estadounidenses de la DEA. Una de las más grandes producciones de Netflix filmada en Colombia y con un grupo selecto de actores latinoamericanos, entre los que destaca el costarricense Leynar Gómez.

'Easy' ( 2 de setiembre)

El director independiente Joe Swanberg (VHS y Drinking Boddies) se estrena en Netflix con una comedia dramática protagonizada por Orlando Bloom y Emily Ratajkowski.

'Chefs Table' (2 de setiembre)

Un documental dirigido por David Gelb que presenta los platillos más exquisitos de la cocina francesa.

'Quinta temporada de Longmire' (23 de setiembre)

La última temporada del western australiano que narra la labor del Sheriff Walt Longmire, la serie está basada en las novelas de misterio de Craig Johnson.

'Extremis' (Disponible 23 de setiembre)

Un documental corto sobre gente ordinaria que es forzada a tomar decisiones de vida o muerte en una unidad de primeros auxilios en California

'Los cascos blancos' (Disponible 16 de Setiembre)

Un documental que narra la historia de un conjunto de trabajadores voluntarios que rescatan civiles atrapados en el conflicto bélico entre Turquía y Siria.

'Audrey y Daisy' (Disponible 23 de setiembre)

Un documental devastador que aborda la vida de dos adolescentes que fueron violadas y humilladas por sus captores en las redes sociales. El largometraje explora temas como el acoso y el cyber bullying.

'Luke Cage' (30 de setiembre)

El amplio universo de Marvel se expande en la carterlera de Netflix con el regreso del vigilante de Harlem. Luke Cage, un súper héroe negro con piel inquebrantable y fuerza sobre humana. Cage tuvo su aparición en varios episodios de la serie, Jesica Jones, y cumplió un rol protagónico.

Películas destacadas

'Jaws 1,2 y 3' (Disponible 1 de setiembre)

'Toro' (Disponible 1 de setiembre)

'Los indestructibles' (Disponible 1 de setiembre)

'Kill Your Darlings' (Disponible 1 de setiembre)

'Man Up' (Disponible 1 de setiembre)

'La gran apuesta' (Disponible 7 de setiembre)

'Damas en guerra' (Disponible 11 de setiembre)

'Siempreviva' (Disponible 15 de setiembre)

'Delirium' (Disponible 25 de setiembre)

'This is The End' (Disponible 30 de setiembre)

Series Destacadas

'Grey's Anatomy, temporada doce' (Disponible 1 de setiembre)

'The 100, segunda temporada' (Disponible 1 de setiembre)

'Criminal Minds temporada once' (Disponible 1 de setiembre)

'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D, tercera temporada' (Disponible 1 de setiembre)

'Once Upon a Time, quinta temporada' (Disponible 1 de setiembre)

'Del crepúsculo al amanecer, tercera temporada' (Disponible 7 de setiembre)

'How to Get Away with Murder, segunda temporada' (Disponible 16 de setiembre)

'Supergirl, primera temporada' (Disponible 29 de setiembre)

Lo que abandona Netflix

Las siguientes películas y series abandonarán la cartelera de Netflix, esto se debe al vencimiento de derechos de reproducción que tenía el servicio de streaming con las productoras pero existe la posibilidad que regresen en un futuro.

'2 Fast 2 Furious' (1 de setiembre)

'Anywhere but Here' (1 de setiembre)

'Everybody Loves Raymond: Todas las temporadas' (1 de setiembre)

'Hardball' (1 de setiembre)

'S.W.A.T.' (1 de setiembre)

'Spanglish' (1 de setiembre)

'Traffic' (1 de setiembre)

'Zoolander' (1 de setiembre)

'Todas las temporadas de Fringe' (Desde el 11 de setiembre)

'Todas las temporadas de Alias' (25 de setiembre)

'El Aviador' (30 de setiembre)











