Netflix revive la cómica figura de Adam Sandler

TELEGUÍA RECOMIENDA

Para Netflix empacho y Adam Sandler no pueden estar en una misma oración. Esta semana se estrena Sandy Wexler, cinta protagonizada por el exitoso humorista neoyorquino.

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Netflix anunció semanas atrás, que el repertorio de Adam Sandler se extenderá por medio de cuatro películas protagonizadas por el comediante.

Esta semana se estrena Sandy Wexler, la primera de esta cómica saga.

El proyecto pretende rendirle tributo a viejas cintas del humorista neoyorquino, al mejor estilo de Mr Deeds, Zohan y Little Nicky .

La trama gira alrededor de Wexler, un talentoso representante que trabaja en Los Ángeles durante la década de los noventa. El ejecutivo hará lo que sea para que su excéntrica bolsa de clientes triunfe en el mundo del espectáculo.

El protagonista está inspirado en el mánager de Sandler en la vida real, Sandy Wernick, quien posicionó al humorista en los sets de Hollywood.

Sin Wernick no hubiera existido Happy Gilmore, por ejemplo.

La película se trata de Adam Sandler haciendo voces y chistes de pedos, para imitar a su representante, un señor con una voz irritante que viste como un anciano y tiene terribles modales en la mesa.

La devoción de Wexler se pondrá a prueba cuando se enamore de una cliente Courney Clarke (interpretada por Jennifer Hudson, la ganadora del Óscar y del Grammy).

El resto del elenco y producción son los compinches de toda la vida de Sandler, quien escribió el guion de la cinta.

La película es dirigida por Steven Brill, quien hizo lo propio en Little Nicky y Mr. Deeds . También aparecerán Rob Schneider ( Gigolo por accidente) , Kevin James ( Mall Cop, King of Queens ) y Terry Crews, mejor conocido por su aparición en los anuncios del desodorante Old Spice.

A Sandler se le puede criticar mucho por la ausencia de creatividad y la exageración en la comedia, pero aún así, esta fórmula es una apuesta segura para el servicio de Netflix.

La película The Ridiculous 6 (2016) fue el lanzamiento más sintonizado en la historia del servicio de streaming , según datos de Entertainment Weekly, eso a pesar de recibir fuertes críticas por parte de la prensa.

Sandler vuelve para vender.

Véalo. Viernes 14 de abril. Netflix











Comparta este artículo Entretenimiento Netflix revive la cómica figura de Adam Sandler Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Netflix revive la cómica figura de Adam Sandler Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.