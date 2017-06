Netflix cancela 'Sense8' un mes después del estreno de su segunda temporada

Netflix anunció, este jueves, su segunda cancelación abrupta: la serie Sense8, creada por las hermanas Lana y Lilly Wachowski. La serie seguía la vida de ocho personas esparcidas por el planeta y unidas por un vínculo psíquico y sensorial. La última temporada producida fue estrenada el pasado 5 de mayo.

La revista estadounidenseThe Hollywood Reporter anunció el fin de la serie junto con una declaración de la vicepresidenta de contenido original de Netflix, Cindy Holland.

"Después de 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia del grupo de Sense8 llega a su final. Es todo lo que nosotros y los fans soñamos que sería: atrevida, emocional, hermosa, demoledora y simplemente inolvidable. Nunca ha habido un show tan global y con un elenco y equipo tan diverso e internacional. Eso se refleja en la comunidad de fans conectada de manera tan pasional alrededor del mundo. Le agredecemos a Lana, Lilly, Joe Pantoliano y Grant Hill por su visión, y al elenco y al equipo de producción por sus habilidades y por su compromiso", dijo Holland.

El miércoles, antes de anunciar la cancelación, el canal CNBCpublicó una entrevista con el CEO y fundador de Netflix, Reed Hastings, en la que conversó sobre cierres de series y las reducciones en sus sucripciones.

"Muy pocas personas han cortado relaciones con nosotros. Es el 2% o el 3% por año, como las transmisiones de cable durante los últimos 30 años", dijo Hastings.

"Siempre estoy presionando al equipo de contenido porque tenemos que arriesgarnos más, tenemos que hacer más cosas locas porque deberíamos tener una tasa de cancelación de programación más alta", cita The Hollywood Reporter sobre otra de las declaraciones que dio Hastings durante una conferencia.

La cancelación de Sense8 ocurre tras el anuncio de que Netflix también cerraría otra producción original, el drama musical The Get Down creado por el director Baz Luhrmann. La plataforma de programación estrenó la segunda parte de la primera temporada de dicha serie el 7 de abril y luego anunció que no renovaría el título para una segunda temporada. Es la primera serie que Netflix cancela sin llevar a término una siguiente temporada.

Otras series que Netflix ha cancelado son Marco Polo (dos temporadas), Lilyhammer, Hemlock Grove y Bloodline (todas alcanzaron tres temporadas).