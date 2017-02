Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Entretenimiento Netflix apuesta por Patricia Clarkson y Campbell Scott para la quinta temporada de 'House of Cards'

San José, (Redacción)

Dos importantes fichas del cine se suman a la quinta temporada de la serie House of Cards. Patricia Clarkson y Campbell Scott se unirán a Kevin Spacey (Frank Underwood) y Robin Wright (Claire Underwood). Aún Netflix no ha anunciado cuáles serán los roles de los nuevos personajes; sin embargo, dicen que tendrán papeles de peso.

La nueva entrega de la serie dará inicio el próximo martes 30 de mayo. Aunque no se han adelantado detalles de lo que ofrecerá esta quinta temporada, se prevé que la trama se centre en cómo jugará en la convulsa vida de los Underwood el hecho de que Claire acompañe a Frank en su fórmula electoral, según lo anunciado por Viva el 20 de enero pasado, cuando se anunció la fecha de estreno de la secuela.

Lo que Netflix sí anunció es que habrá una pequeña fricción en la relación de Frank y Robin.

Las fichas. Patricia Clarkson y Campbell Scott cuentan con una importante trayectoria en el mundo cinematográfico.

Clarkson ha tenido participación en películas como The Bookshop, The East, Friends with Benefits. En el 2003 estuvo nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por su papel en Retrato de Abril.

Campbell Scott es conocido por su destacada participación en Royal Pains.

Clarkson y Scott se integrarán al equipo de actores compuesto por Michael Kelly, Jayne Atkinson, Neve Campbell, Derek Cecil y Paul Sparks.

Novedades. Netflix, además, anunció que este 2017 se estrenará Castlevania, serie anhelada por todos los amantes de los videojuegos. Aunque la familia Belmont llegará hasta la plataforma digital, aún no se ha revelado su fecha de lanzamiento.