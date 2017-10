Natalia Carvajal tras salida de DWTS: 'Sabía que si nos tocaba ir al reto, nos íbamos (del programa)'

Desde el principio todo parecía una despedida, Natalia Carvajal dice que fue casualidad. Minutos antes de presentar su baile de foxtrot, ella le dio un detalle muy significativo a su compañero de baile, Erick Vásquez: una bandera de Costa Rica firmada por todo el elenco de Dancing with the Stars. Al terminar el programa, la pareja se convirtió en la tercera en salir de la competencia de ballroom.

Carvajal contó que el detalle entregado al mexicano fue por agradecimiento, solamente. "La semana fue difícil, por eso tuve la idea de darle una bandera, eso no fue planeado, yo lo pensé como algo lindo para él, no porque alguno se fuera a ir".

Luego de quedar sentenciada junto a la actriz Marcela Ugalde, el panel de jueces consideró que quien debía abandonar la competencia era Natalia Carvajal. Tras su salida de la constelación del ballroom, la modelo habló de la lesión que sufrió durante la competencia.

"Al principio de nuestra primera coreografía se me fue la rodilla, fue un susto terrible , no sabía qué me iba a pasar con la rodilla, traté de disimularlo lo mejor que pude. Físicamente estoy malita de la rodilla. Haber hecho el reto después de la lesión que me provoqué me lastimó; me fui donde el doctor a que me viera, por la adrenalina no sentí tanto dolor.

"Luego de reposar y ponerme hielo, me fui a cambiar (para el reto) y en ese momento empezó todo el drama: yo lloraba porque no podía bailar; el doctor y Erick me decían que si nos tocaba ir al reto que no bailara, pero yo quería bailar. Cuando llegamos al momento en el que anunciarían a los sentenciados, sabía que si nos tocaba ir al reto, nos íbamos (del programa)", aseguró.

La presentadora de Destinos TV contó que su lesión fue en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

"No podía moverme. Si ese ligamento se rompe es de cirugía, Erick no quería bailar, ellos sabían que estaba mal. Nadie quiere irse nunca de la competencia, yo estaba disfrutando la experiencia", dijo.

Pese a su afectación, Carvajal, de 26 años, dice sentirse emocionalmente tranquila, pues considera que su desempeño en la pista fue "lo mejor que podía hacer".

"Fue una gran ultima coreografía, le demostramos a la gente lo importante de dar un buen show, Erick se esmeró para hacer bailes que valieran la pena, me siento orgullosa del trabajo que hicimos. Cuando se presentan situaciones que están fuera de nuestro control hay que aceptar que todo pasa por alguna razón; yo lo di todo, estoy muy agradecida por la reacción y relación que he tenido con el público, lo más importante fue que la gente vio que estábamos haciendo un gran esfuerzo", aseveró.

Futuro. De la experiencia, en la que Natalia estuvo cerca de tres meses, dice que se lleva aprendizaje y crecimiento emocional.

"Esta salida lo obliga a uno a encontrar la madurez, uno hace lo que puede con lo que tiene. Me llevo unas amistades maravillosas, fui parte de algo muy hermoso y estoy agradecida con la oportunidad. Ahora me queda recuperarme y enfocarme en mis proyectos".

Entre sus ambiciones futuras, la Miss Eco Universe 2016 destaca otro concurso, en el que dejará de lado la pista de baile y aspirará a una nueva corona, la de Miss C.R. 2018.

"El Miss Costa Rica que es algo que estoy esperando desde hace mucho tiempo, sé que va a ser difícil, nada más espero que la gente me apoye. Voy a darlo todo, no tengo intermedios. Espero que todo salga de la mejor manera

Con relación a proyectos asociados con la televisión a parte de Destinos TV, dice que "cualquier oportunidad que salga la valorará".

Adiós. Con respecto a su compañero de baile, Erick Vásquez, Carvajal dice que él viajará a su natal México para continuar con sus proyectos.

"Le deseo suerte a todos los compañeros que continúan en la competencia, les mando todo mi amor. A la gente quiero decirle que muchas gracias, porque hacia mí lo único que hubo fue amor, me siento orgullosa de vivir en un país donde la gente es tan constructiva".

Decisión. El juez David Martínez, coreógrafo y experto en ballroom, explicó que las decisiones que ellos toman, con respecto a la expulsión, se basan meramente en el baile que presentan los sentenciados.

"Nosotros no podemos tomar decisiones basadas en lesiones. No sabíamos que estaba lesionada, ella bailó y las decisiones que tomamos son basadas en el baile. Los jueces exigimos que la coreografía se buena, vimos que anoche (domingo 15 de octubre) Marcela (Ugalde) dio un performance y tuvo mejor técnica que Natalia".