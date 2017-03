Nancy Dobles y Viviana Calderón: risas y lágrimas al recordar una amistad que nació en ‘A todo dar’

Nancy Dobles y Viviana Calderón llevan 16 años trabajando juntas en la TV

La jocosa relación que proyectan Nancy Dobles y Viviana Calderón en la pantalla, trasciende los reflectores y las cámaras, e incluso las lleva a las lágrimas.

"Es cierto, no somos las mismas chiquillas de 20 años de A todo dar, pero seguimos con esa actitud positiva, esa sonrisa…", Nancy Dobles, presentadora de TV.

Desde hace 16 años este dúo irrumpió en la televisión nacional en el extinto A todo dar ( ATD ). Al programa de concursos de Repretel las presentadoras no solo le aportaron belleza, sino una energía, euforia y adrenalina que quedaría para la posteridad.

Entre risas, muecas, pasos de baile y dichos muy propios, Nancy (39 años) y Viviana (36 años) iniciaron sus carreras en la televisora de La Uruca.

Siempre juntas, las dos afianzaron popularidad en programas de canal 7 como En vivo, El Chinamo, 7 Estrellas y, más recientemente, en Buen día.

Participar en esos proyectos de Teletica solo les consolidó una amistad que nació en la competencia, muy a pesar de la incertidumbre que causó en Nancy la llegada de Viviana a ATD , en el 2001. En el espacio de canal 6, Nancy debutó un año antes.

“Nos conocimos en ATD , pero fue incómodo y raro porque su ingreso se manejó con tanta discreción que pensé que me iban a sacar a mí”, afirmó Dobles. “Nunca le comunicaron a Nancy que entraría una tercera animadora; entonces, fue raro para ella”, agregó Calderón.

Quizá fue la única vez que Nancy sintió algo de rivalidad de Viviana, porque después en ellas todo fue –y es– dinamita pura, literalmente.

La autenticidad, espontaneidad y buen genio de ambas las llevaron a cosechar una prodigiosa carrera televisiva de la mano, pero también críticas de un sector que no tolera sus locuras en la pantalla.

"Nan y yo no solo hemos sido compañeras, sino amigas, que es lo bonito. Somos amigas porque hemos pasado por mucho", Viviana Calderón, presentadora de TV.

Sin embargo, ellas aseguran que siempre tuvieron una personalidad explosiva que al unirlas fueron pura dinamita en la televisión. Durante 40 minutos, Nancy Dobles y Viviana Calderón hablaron con Viva de su amistad; una conversación que transcurrió entre risas, bromas, seriedad, nostalgia y algunas lágrimas.

Prácticamente, han llevado de la mano sus carreras en la televisión, ¿fue casualidad?

Nancy: Creo que el dúo Vivi-Nancy ha funcionado muy bien y por eso es que nos han mantenido juntas. La gente percibe, siente y le gusta nuestras formas de ser. Nos conocemos tan bien que con solo una mirada o un gesto de una, ya la otra sabe qué hacer o qué responder. Es como si lo hubiéramos practicado, pero son los años.

Viviana: Ella se fue de A todo dar y se vino para acá (Teletica). Al ratito nos unimos de nuevo. Entre las dos hay una química muy linda que nos ayuda a que nuestro trabajo sea aún más bonito y a venir a trabajar felices. Las dos somos bombetillas, locas… pero a la misma vez centradas.

¿Cuándo comenzaron a sentir esa conexión?

Nancy: Desde A todo dar. Ahí nos conocimos. Luego empezamos a hacer cosas en común: después del trabajo jugábamos fútbol y ráquetbol, hacíamos ejercicio juntas… Siempre nos mantuvimos muy unidas, incluso cuando me fui de ATD. Vivi continuó ahí por un tiempo pero nos seguíamos viendo y hablando.

Viviana: En ATD fortalecimos una amistad. ¡Nos veíamos todos los días de 3 p. m. a 7:30 p. m.!

¿En algún momento se han sentido rivales?

Nancy: No. En el momento en el que La Macha entró a ATD existía una inseguridad de que yo me iba a quedar sin trabajo. Sentí mucha ansiedad por lo que iba a pasar, pero cuando conocí a Vivi me di cuenta de que era una mujer encantadora y me enamoré de su personalidad, de su corazón (se le humedecen los ojos). Desde ese día ha sido todo lo contrario a rivalidad y solo nos hemos ayudado y apoyado en todo lo que hacemos juntas. Nos cuidamos y nos respetamos mucho.

Viviana: De verdad que no. Nan y yo no solo hemos sido compañeras, sino amigas, que es lo bonito. Somos amigas porque hemos pasado por mucho (hay lágrimas). Ella conoce mucho de mi vida. Conozco mucho de su vida, y, bueno, ahora esta etapa del cambio a Buen día fue muy ruda para las dos, porque a veces la gente es muy cruel, pero entre nosotras nos hemos apadrinado muy bien. Nancy ha sido una amiga incondicional.

¿Por qué esas lágrimas?

Nancy: Porque pocas veces tenemos el momento de sentarnos así, cara a cara, y decirnos una a la otra lo que sentimos. Porque siempre llevamos el día a día. Yo le cuento a Vivi algo que me pasó, ella me cuenta a mí; yo le aconsejo en algo, ella a mí. Además que es recordar y siempre que uno recuerda hay sentimientos.

Viviana: Me lleno de nostalgia, de felicidad... de muchas cosas. Son 16 años juntas en la tele, porque lo que estuvimos separadas en televisión fue muy poco. Siempre hemos estado juntas y vigentes.

¿Se ven siempre juntas en la televisión?

Nancy: ¡Ay sí, yo quiero! Me sentiría extraña sin la Macha. Antes de aceptar Buen día las dos lo hablamos, las dos lo conversamos. ¿Tomamos esta oportunidad?, ¿qué decidimos? Nos sentamos. Vimos que era un paso diferente, de mucho cambio. Pero sí nos sentamos juntas y lo hablamos. Fue una decisión mutua.

Viviana: Yo espero que sí. Me acuerdo que cuando me ofrecieron Buen día , me dijeron que Nancy iba a estar, y eso fue determinante.

"Chacarita por la pista", refirió Nancy al ver esta fotografía tomada para el concurso de Miss Hawaiian Tropic 2000, que ganó y luego la llevó a la TV. Viviana Calderón recuerda con mucho cariño al personaje de Yurlin Yorelis Bermúdez Castillo que interpretó en el 2001 en la serie Los Popof, que canal 11 transmitió en el 2002. "Esta etapa fue muy linda. Aprendí muchísimo de ellos (los actores). Me encanta la actuación", dijo Calderón con nostalgia. "Fue mi segundo día en ATD. Era un viernes", aseguró Viviana al ver la fotografía. Nancy mencionó que la imagen refleja el nacimiento de una amistad que ella y 'La Macha' disfrutan todavía. "ATD fue un éxito y todo el mundo lo recuerda. Tuvo un rating espectacular", dijeron. Por tercera vez en la entrevista, las lágrimas aparecieron en los ojos de estas amigas al ver la foto del té de canastilla de Viviana, en el 2013. "Me regaló un basurerito", reveló Calderón. Esta fotografía les representa todo lo que han alcanzado y logrado durante 16 años. Una amistad que según dicen, crece con los años.

La gente las encasilla como peloteras o escandalosas. ¿Les molesta que las vean así?

Nancy: A mí, ya no. Creo que la madurez te lleva a una etapa en la que aprendés a ignorar muchas cosas. Entonces, para qué me voy a poner a sufrir por algo que digan. Sí duele cuando salen esos comentarios, pero se aprende a ignorar y seguir adelante. Cuando nos dicen que ‘¡qué locas!’, diay, qué vamos a hacer diferente, si somos así. Aquí en Buen día vieras cómo tratamos de controlarnos porque es diferente. Pero es que somos muy espontáneas. Es cierto, no somos las mismas chiquillas de 20 años de A todo dar , pero seguimos con esa actitud positiva, esa sonrisa… Obviamente, hay arrugas, y qué, ¿nadie se envejece? Las críticas duelen por los hijos y la familia; porque uno aprende a vivir con esos comentarios, pero ellos no.

Viviana: Lo que a mí sí me molesta es cuando nos dicen: ‘Ya, quítense el A todo dar de encima’. No es A todo dar , es que somos nosotras. Nosotras somos así. Nadie nos hizo así. Es nuestra personalidad. Es la autenticidad. Siempre hemos tratado de proyectar lo que somos, obviamente regulándonos. Pero ahora la gente en redes sociales dice y ofende, uno trata de no molestarse pero sí dan ganas de responder. La crítica está bien, pero no la ofensa.

Entonces sus formas de ser tan explosivas no son el costo de haber pasado por ATD …

Viviana: Así somos. Es nuestra esencia. Qué raro decirlo, pero somos auténticas; precisamente, creo que por eso nos vieron y dijeron: ‘Estas son perfectas para este corte de programa’, pero no fue que A todo dar nos hizo así. Por eso pegamos en ese corte de entretenimiento. Ya los siguientes proyectos que vinieron: El Chinamo, En vivo... nos funcionó esa forma de ser.

¿En cuál proyecto donde han participado juntas se fortaleció más la amistad?

Nancy: Yo diría que nuestra amistad se ha fortalecido más aquí ( Buen día ). Es que Buen día es un programa diario que requiere de mucho aprendizaje, concentración, estudio... Entonces, además de vernos aquí trabajando siempre estamos hablando. Ahora Vivi que tiene una bebé que la adoro tenemos una relación de mamás.

Viviana: A todo dar era un vacilón y se pasaba superbien en giras, sesiones de fotos para calendarios; igual en 7 Estrellas o El Chinamo , lo que pasa es que aquí (en Buen día ) sí ha sido diferente porque nos sentimos más compenetradas en esto y en nuestra vida.

¿Se han disgustado en algún momento?

Nancy: Si a caso una o dos veces, pero siempre lo hablamos y eso es bueno porque tenemos una comunicación muy linda. Como compañeras y amigas nos cuidamos las espaldas.

Viviana: Siempre hablamos las cosas y eso se lo agradezco a Nan porque si pasa algo o hay un sentimiento extraño lo hablamos en el momento.

¿Qué admira una de la otra?

Nancy: Lo empunchada que es la Macha. Es una excelente mamá, una gran esposa. Es disciplinada en el deporte, creativa, con un gran talento, dibuja divino… Cada día que la conozco más y trabajamos más juntas le voy admirando más cosas. Tiene un corazón de oro. Es bella persona. Una mujer solidaria.

Viviana: Me encanta lo atenta que es. Es detallista, chineadora. Una vez yo incapacitada y recién parida Nan llegó a mi casa a dejarme un antojito. Es una mamá excepcional, que tiene como prioridad a sus hijos. Esa admiración que siento por ella es indescriptible. Admiro su disciplina en la alimentación, en el deporte, lo organizada que es en su casa. Eso sí, cuando se le sale el Chacarita se le sale (hay carcajadas).

¿Cómo resumen estos 16 años juntas?

Nancy: Maravillosos. Cada etapa en la televisión y en los diferentes proyectos en que hemos estado nos han hecho mejores personas. Personalmente, me siento una mujer mucho más segura y totalmente realizada porque han sido 17 años de un trabajo que me apasiona.

Viviana: Experiencias únicas, de enriquecimiento emocional, mental físico. Estos años se resumen en amistades, en un público maravilloso que nos acepta, habrá otros que no, pero la mayoría sí, entonces ha sido una bendición estar ahora en un canal como este (el 7), pero siempre agradecidísima con los otros canales, por cómo empezó mi carrera y por quiénes también hicieron que esto fuera posible. Han sido 16 años bien disfrutados.

Apuntes de las amigas:

-Nancy entró a A todo dar en el 2000 y trabajó durante cuatro años. En el 2005 pasó a las filas de Teletica.

-Viviana debutó en Repretel en el 2001 en Me lo dijo Adela . Meses más tarde condujo A todo dar. Ese mismo año hizo de Yurlin Yorelis Bermúdez Castillo en la serie Los Popof , que se estrenó en canal 11 en el 2002. En Teletica está desde el 2006.

-Ambas participaron en Tica Linda, Nancy en 1997 y Viviana en el 2000, respectivamente.

-Las dos se describen como muy cariñosas, pero Viviana afirma que Nancy “es la más pega”.

-De las dos, Viviana es la que tiene el carácter más fuerte. Nancy dice: “Cuando se le repinta la vena en la ceja y muerde mandíbula (Viviana), me le acerco y le digo: ‘Macha, tranquila’”, cuenta Dobles.

-Nancy tiene dos hijos de 14 y 10 años; Viviana, una de tres.

-Siga a Nancy Dobles en Facebook: Nancy Dobles o Cosa Rica o en Instagram: nandobles.

-Siga a Viviana Calderón en Facebook: Viviana Calderon Marquez o en Instagram: vivilutheoriginal.

