NBC Universal anunció su programación para el 2017

La cadena NBC Universal International, que agrupa los canales Universal Channel, Syfy, E! Entertainment Television, Studio Universal y Telemundo, anunció su programación para el próximo año.

Universal Channel apostará fuertemente por la franquicia de Chicago , que en el 2017 añadirá a su portafolio Chicago Justice . Se confirmó también el regreso de Chicago Med , Chicago PD , Chicago Fire . La segunda temporada de Shades of Blue y la culminación de Bates Motel sumarán a la parrilla.

En el caso de Syfy, destaca la segunda temporada de The Magicians y The Shannara Chronicles . Por su parte, Doctor Who volverá para retomar su espacio en esta pantalla chica.

E! Entertainment ofrecerá más alfombras rojas y reality shows con la llegada de programas como Khloe Revenge Body .

Las novedades culminan con las continuaciones de las series El señor de los cielos , Señora Acero y Caso Cerrado , en el canal Telemundo.











