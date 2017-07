Modelo Pamela Cusi será la nueva contendiente del programa 'Guerreros' de Repretel

La conocida modelo Pamela Cusi llegará a partir de este martes 11 de julio a Guerreros. En el programa de competencias de alto impacto ella mostrará su faceta de atleta fitness. Así lo confirmó Gastón Carrera, director de contenidos de Repretel.

"Ella va a tener un proceso: lo que resta del mes de julio ella va a estar al aire tres días, los demás se dedicará a ensayar: esto con el fin de darle la posibilidad de reconocer los juegos y para que no se vaya a lesionar en los ensayos, la idea es tener ese cuidado. A partir de agosto va a estar full tiempo", dijo Carrera.

El fichaje de la modelo corresponde al cuidado y entrenamiento físico que mantiene desde hace varios años.

"Vimos que ella calzaba perfecto. Ella últimamente se ha dedicado al cuidado de su cuerpo en función de una disciplina que requiere mucha atención a nivel muscular, tonificación y en función de carga que lo define. Por su entrenamiento, Pamela es una persona que puede soportar una carga. Le damos nuestro apoyo en esta nueva etapa, ella está más enfocada en este tipo de disciplina (fitness) y nos parece que encaja en nuestros planes", indicó Carrera.

Oportunidad

Las cámaras de televisión y Pamela han coqueteado varias veces a lo largo de su carrera como modelo. Entrevistas o invitaciones a algún programa fueron los pequeños espacios que Cusi tuvo en televisión. Con Guerreros experimentará su primera vez –oficialmente– en televisión.

La alajuelense, quien es madre de un niño (10 años) y una niña (7 años), manifestó que está ansiosa por ser parte del espacio.

"Estoy emocionada y nerviosa a la vez. Me gusta el programa porque se puede trabajar la parte física. Sé que los televidentes van a estar pendientes de uno: sé que se puede trabajar bien y tal vez haya días en los que cueste más una prueba, pero de antemano quiero que sepan que siempre daré lo mejor de mí.

"Me siento muy contenta con esta oportunidad, espero dar lo mejor al equipo verde", admitió.

Pamela alternará el cuidado de sus hijos, sus trabajos como modelo y entrenadora personal; y la finalización de sus tesis para obtener el grado de licenciada en Terapia Física, con su participación en el programa de Repretel.

"Las abuelitas de los niños me ayudan mucho. Yo siempre he estado pendiente de todo, dedicar el tiempo para ellos es para mí lo más importante, pero también soy una mamá que trabaja. Ahora el modelaje para mí es algo más secundario", expresó Pamela, quien cuanta además con un bachiller en Educación Física.

Desde hace dos años Cusi participa en competencias fitness.

"Hay muchas competencias al año y siempre he quedado entre los tres primeros lugares. Siempre he sido atleta pero mucha gente no sabía: he hecho atletismo y natación. Siento que estoy acostumbrada a las competencias, espero no lesionarme en Guerreros", expresó Cusi.