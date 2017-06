Otras Miss Costa Rica que fueron coronadas sin certamen televisado

Redacción

Este lunes, Televisora de Costa Rica, dueña de la franquicia desde 1974, anunció que no habrá certamen televisivo para escoger a la próxima Miss Costa Rica.

La reina de belleza de este 2017, Elena Correa, será coronada en agosto durante una cena de gala. Correa participó en el concurso del 2016 y, en esa ocasión, fue seleccionada como segunda finalista de la competencia.

LEA: Teletica no realizará Miss Costa Rica en el 2017; Elena Correa será la nueva reina

"No es la primera vez que se selecciona a una Miss Costa Rica sin certamen", aseguró el missólogo Basilio Quesada. "La organización es la dueña de la franquicia y si el canal está atravesando algún problema tiene la potestad de tomar la decisión de elegirla de la manera que quiera (...) Eso rompe con la tradición que se había hecho y en la que todo el mundo esperaba ver quién se inscribía y la competencia. Me parece que Elena es una muchacha preparada y no dudo que hará un buen papel, independientemente de los comentarios adversos que puedan generarse en el entorno".

Quesada recordó otros cuatro casos en los que la selección de la ganadora no fue televisada y que, en su lugar, fue anunciada en ceremonias privadas.

"Recuerdo a Maribel Fernandez García, Maribel Guardia, el 14 de junio de 1978 se anunció en la portada de La Nación que ella era la Miss Costa Rica. (En 1979) Carla Facio fue electa igual. En 1980, Bárbara Bonilla Herrero", detalló el historiador. "Dora Solé participó, no ganó en su año (1963) y al año siguiente fue elegida.

"No es nada nuevo. Lo que pasa es la que las nuevas generaciones no se acuerdan de esto", añadió.

A partir de esta información, Viva recopiló datos históricos sobre otras cuatro reinas que no participaron en un certamen para portar sus coronas.

Dora Solé, Miss Costa Rica 1964

Una década antes de que Canal 7 produjera el primer certamen de su franquicia, Dora Solé fue elegida en la calle para participar del concurso oficial de 1963.

"Una tarde al salir del Cine California en San José, unas señoras que formaban parte de las Damas Grises del Hospital Nacional de Niños y eran miembros del grupo que organizaba el concurso nacional de Miss Costa Rica, abordaron a Dora Solé Gómez para invitarla a participar en el concurso para elegir a la representante costarricense para Miss Universo 1963", cuenta una publicación de C. R. Beauties.

El missólogo Basilio Quesada aseguró que al año siguiente, 1964, Solé fue coronada como reina nacional de belleza.

"En 1964 no se hizo certamen y Alfredo Cruz Bolaños, dueño de la franquicia, invitó a Dora Solé, quien había quedado virreina en 1963, para que representará al país en Miss Universo", explicó Quesada.

Maribel Guardia (entonces Maribel Fernández García), Miss Costa Rica 1978

El 14 de junio de 1978, los periódicos de la época presentaron a Maribel Fernández, de 19 años, como la representante nacional ante el certamen internacional Miss Universo.

"Su elección se llevó a cabo ayer sorpresivamente para el país, acostumbrado a ver los certámenes por televisión", decía la fotografía que La Nación publicó en portada del periódico en esa fecha.

En el artículo interior, el periodista consignó que ese año "el concurso no se iba a realizar del todo por distintas razones. A instancias del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la competencia se efectuó para que el país contase con una embajadora ante el foro de Unimundo que consituye el concurso Miss Universo".

Según esa misma información, 20 jóvenes costarricenses participaron de una convocatoria privada.

"Ese año el concurso fue privado, no había patrocinadores. El canal 7 hizo una audición y llegamos solamente como diez o quince muchachas. Al día siguiente, me hablaron por teléfono (para decirme) que me había elegido Señorita Costa Rica", contó Guardia en una entrevista con el programa Buen día en el 2016.

Carla Facio, Miss Costa Rica 1979

A sus 17 años, Carla Facio participó de una selección realizada durante "tres meses consecutivos de labor", según dice la edición del 17 de mayo de 1979 de La Nación.

Para el martes 16, la competencia tenía a siete finalistas pero la coordinadora del comité de elección, Vicky de Fernández, no reveló el nombre de las otras muchachas "porque existe la posibilidad de alguna sea escogida para participar a otro de los concursos".

En esa época, el mismo comité que elegía la representante anual para el concurso de Miss Universo también debía seleccionar a las concursantes de Miss Mundo, Miss Joven Internacional y otros.

Bárbara Bonilla, Miss Costa Rica 1980

La joven Bárbara Bonilla fue presentada a la prensa en el Club Internacional Colón, cargando un ramo de flores. El anuncio fue realizado el 13 de mayo de 1980.

En la misma conferencia, el Instituto Costarricense de Turismo anunció a las concursantes de Miss Internacional, Miss Mundo y Miss Joven Internacional.