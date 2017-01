‘Misión monedas’: la pequeña estafa

TELEGUÍA RECOMIENDA

Cuatro adolescentes que, en apariencia, no tienen nada en común, deben unir sus habilidades en una misión criminal: asaltar la Fábrica de Monedas de Estados

Un grupo de adolescentes sin intereses comunes encuentran que sus vidas no son tan diferentes cuando, inadvertidamente, coinciden en una actividad escolar.

El inocente encanto de The Breakfast Club (1985) es una referencia histórica. ¿Qué mejor momento para poner a trabajar juntos a jóvenes llenos de ansiedades que en un momento crítico de sus vidas?

En Misión monedas, un acto de corrupción vulnera el futuro de cuatro muchachos: Alice (Alexis G. Zall), una hacker; Jason (Alex Saxon de The Fosters ), un estudiante descuidado con su futuro; Benny (Jay Walker), un atleta que busca una beca para continuar sus estudios y Dakota (Sasha Pieterse de Pretty Little Liars ), una estudiante con un récord perfecto.

Con su secundaria en riesgo, los adolescentes se animan a salir de sus respectivas zonas de confort y arriesgarse en una aventura que, si sale tal y como la planean, podría salvarlos a ellos y al resto de estudiantes (con todo el riesgo que eso implica para sus futuros).

Las habilidades tecnológicas y sociales del cuarteto les servirán para planificar el robo de $10 millones en monedas de la Fábrica de Monedas de Estados Unidos (lugar que conocen bien, por una afortunada coincidencia, después de visitarla durante una gira escolar).

La historia está basada en un libro para adultos jóvenes de la escritora Elisa Ludwig que lleva el mismo nombre. La adaptación estuvo a cargo de la joven cineasta Emily Hagins.

“Me encantan las películas sobre robos. Cuando la editorial Adaptive me envió el libro me enamoré de la historia que contaba y sus personajes adolescentes casi que inmediatamente”, aseguró Hagins en entrevista con la revista The Hollywood Reporter.

Adaptive es una empresa que produce libros, películas y series. Misión monedas es el primer proyecto que nace como un libro de la empresa y logra adaptarse para un audiovisual.

“Esta película es una representación legítima de la misión que tenemos como estudio de producción: queremos darle vida a proyectos abandonados y traerlos nuevas audiencias por medio de distintas plataformas”, detalló a The Hollywood Reporter uno de los asociados de Adaptive, Marshall Lewy.

