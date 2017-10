Mindhunter: Buscando el saber de los asesinos

El trabajo de cuidar una tienda, sin importar su tamaño, es complicado. Cuidar un pueblo, debe ser más difícil y cuidar un país, peor. Imagine por un momento ser un policía dedicado a perseguir asesinos en serie. ¿Cómo saber qué harán? ¿Cómo adelantarse a sus movimientos sin dedicarse a conocerlos?

Un agente del FBI está convencido de que solamente compartiendo de cerca con quienes han perpetrado estos crímenes, se asegura un futuro en el que se puede detenerlos antes de que sea demasiado tarde.

Esta cruda tarea será retratada en Mindhunter, serie que seguirá de cerca la vida de los detectives Holden Ford (interpretado por Jonathan Goff) y Bill Tench (Holt McCallany), quienes además de entrevistar y entrar en la mente de asesinos, deberán convencer a sus compañeros de que ese trabajo es necesario.

Al no depender de la publicidad de la televisión, la serie podrá de ser más sangrienta y explícita y quienes hayan visto filmes de David Fincher, saben que eso abre todo tipo de posibilidades sangrientas.

Mindhunter es la nueva colaboración entre Fincher y Netflix, conocido por las películas Zodiac (2007) y Gone Girl (2014) y por producir la serie House of Cards (original de Netflix).

La compañía está tan conforme con Fincher que no solo ha financiado cinco temporadas de House of Cards, sino que también ya pagó por una segunda de Mindhunter, aún cuando la serie no se ha estrenado ni tiene reseñas publicadas y no se sepa realmente cuántos episodios estarán disponibles este viernes (se presume que serán 10).

Pero las palabras “David Fincher” y “thriller” generan una expectativa que Netflix siempre querrá explotar. Y se pone mejor: directores como Asif Kapadia (Amy, Senna), Tobias Lindholm (A War y A Hijacking) y Andrew Douglas (The Amityville Horror) serán parte de la nómina. El resultado se desconoce, pero los fanáticos del suspenso pueden estar seguros de que recibirán un producto de altura. que se venga la tensión.

Véalo a partir del viernes 13 de octubre en Netflix.