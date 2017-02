Melissa Rivers: ‘Amo lo que hago, ni yo ni nadie de mi familia ha tenido miedo de trabajar’

La productora y presentadora de ‘Fashion Police’ habló conversó con Viva

Llenar los zapatos de la ácida humorista Joan Rivers no es tarea sencilla, menos cuando se es su hija, ella habló de la experiencia

La astucia, acidez e incluso crueldad que caracterizó los comentarios de moda que hacía Joan Rivers se apagaron en setiembre del 2014.

Su hija Melissa, quien fungía como productora de Fashion Police , –programa que Joan popularizó– tuvo que afrontar la pérdida sentimental y además el vacío que quedó en el sillón del set.

Cerca de un año después, luego de tener a Kelly Osbourne y Kathy Griffen en el elenco de presentadores, Melissa se animó a asumir la presentación del famoso Fashion Police junto a Giuliana Rancic y Brad Goreski (equipo actual).

Melissa se muestra simpática, elocuente y cómica, sin embargo, su personalidad no puede compararse con la de su fallecida madre y eso es algo que ella aclara no quiere conseguir.

En conferencia telefónica con Viva , la valiente Melissa habló acerca del legado de su madre, de lo que ha significado sustituirla y de cómo se sale adelante siendo madre, presentadora y productora.

Sustituir a alguien que falleció es complejo. Más cuando se trata de su madre. ¿Qué se siente seguir el legado de ella?

Es difícil hacerlo. Extraño a mi mamá todos los días pero ha sido muy emocionante y divertido poder continuar el show del que ella era parte, pero como te digo la extraño todos los días.

Siempre fue conocida a la sombra de su mamá, ¿cómo se siente reemplazarla?

He seguido haciendo el trabajo de calidad que hacía mi mamá. He tratado de hacer televisión de entretenimiento y lo más importante creo que el mejor legado sea o no famoso es que estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo criando a mis hijos. Porque la verdadera medida del legado de alguien se ve en sus hijos y sus nietos. La mejor manera de honrarla es tratar de ser buena madre con mis hijos de la manera que ella lo fue conmigo.

¿Qué piensa del legado a la cultura pop que dejó Joan?

Creo que su legado es impresionante. Hizo tantas cosas grandes en el negocio. Fue una gran comediante, en todo lo que se desempeñó fue exitosa. No habrá alguien como mi madre nuevamente. Creo que la gente se da cuenta del impacto en la cultura pop que ella tuvo. Creo que su impacto se está sintiendo actualmente y la verdad es que mi madre fue exitosa y lo mostró de muchas maneras...

La gente le aceptaba a su madre comentarios que no le aceptarían a otros, se dice que tenía una forma políticamente incorrecta de ser. ¿Cómo es identificarse con la audiencia de Fashion Police siendo alguien con una personalidad diferente?

Los chicos y yo hemos estado juntos (Giuliana Rancic y Brad Goreski) por más de un año y parece que está funcionando, creo que como grupo podemos conseguir completar los diferentes aspectos que mi mamá tenía como individuo. Es difícil que otra persona pueda tenerlos todos.

”Cada uno tiene algo: Giuliana siempre llega al límite, Brad es un experto en estilismo y así cada uno tiene su lugar y función.

”Nadie nunca remplazará a mi mamá y nunca debemos tratar de hacerlo. El show es muy similar pero tiene un sentir muy diferente. Aunque la atmósfera sea diferente igual va a ser divertido”.

¿Cuál es la frase más famosa de Joan que usted más recuerda y repite?

No podría decir una sola. Siento que me dice sus frases siempre.

¿Cómo hace para hacer parecer tan fácil ser la productora y presentadora del espacio y además, ser madre?

Voy saliendo con todo. Amo lo que hago, ni yo ni nadie de mi familia ha tenido miedo de trabajar duro.

¿Por qué cree que la gente ama Fashion Police ?

Porque es divertido, porque sentarse en una sala con tus amigos y ver la alfombra roja y hablar de eso es increíble y eso es lo que hacemos.