El topo: Melissa Mora, premio doble tras TCMS

Ve vos. Con tremenda sorpresota salió la Meli Mora apenas una semana antes del cierre de ‘Tu cara me suena’, pues resulta que por esos días estrenó novio, un joven que se distancia bastante del perfil de los galanes que le hemos conocido a la modelo ramonense, empezando porque desde el principio le dijo a su nueva novia que él quería ser totalmente bajo perfil.

Ni el nombre completo se sabe, solo que se llama Jonathan y, según le contó Melissa al diario La Teja , es un muchacho sencillo, trabajador y humilde (es gerente de una agencia de respuestos de carro). El caso es que el amor pudo más (principalmente ese amor desbocado de los primeros meses), y Jonathan se dejó llegar con tremendo arreglo de flores al Marco Picado, junto con varias de las mejores amigas de la modelo quienes, por cierto, fueron las que actuaron de Cupido, pues los presentaron.

Por supuesto, la prensa presente intentó entrevistarlo pero él aplicó la ley de la “h”, al final hizo mutis y nos dejó a todos con el clavo. Sin embargo, como lo comentamos en la columna del domingo pasado, las matazingas en redes sociales contra algunos famositicos han llegado a tal punto que lo mejor parece ser comer callados, comer pa’dentro. Y esa parece ser la filosofía de la nueva pareja de la Meli, algo totalmente nuevo para ella, les deseamos mucha suerte en este periplo.

Por otra parte Mora también salió triunfal de TCMS pues demostró que tiene una resiliencia a toda prueba, incluso, hasta a la de los haters más envenenados (o envenenadas, las peores son las mujeres que vuelcan todo su estiércol interior contra la ramonense, solo por que sí)

A pesar de todo, Melissa siguió en el programa y domingo a domingo demostró que, a todas luces, no canta pero ni Jugo’e piña , pero a ella pareció no importarle y siguió pellejeándola sin pena alguna, y sin reparar o pensar que en el momento en que ella estaba destrozando alguna canción en el escenario, había decenas de miles de desconocidos destrozándola a ella en redes, pero ni siquiera por su falta de destreza para cantar, la razón es una: solo porque sí.

Así que, sin pensarlo, Melissa Mora parece haber sido una ganadora doble muy particular, porque demostró que ni una masa de cobardes enardecidos y en jauría son capaces de robarle la paz, y al final salió con galán y todo, con el que va, al parecer, literalmente “Des-pa-ci-to”.

Hablando de frases icónicas, de verdad que doña Eugenia Cartín ya se convirtió en un ícono que durará quién sabe cuanto tiempo con la consabida frase “tra-ba-jan-do”. Uno de los cómicos más prestigiosos del continente, el colombiano Piter Albeiro, se presentó la semana antepasada en el país e incorporó en su stand up comedy un segmento cortito dedicado a doña Eu, eso sí, con mucho respeto.

Piter Albeiro es talentoso y famoso, pues en 2006 se adueñó del Récord Guinnes tras pasar 101 horas seguidas contando chistes, esto es, aguantó cinco días parado en una tarima, durante los cuales relató y actuó unos 10 mil chistes. Puede rajar doña Eu que estuvo en boca de uno de los más grandes “standuperos” contemporáneos. Tras bastidores, le preguntamos Piter de dónde había sacado la idea y nos contó que sus asistentes aquí le habían mostrado el audio y que él simplemente no lo podía creer, le tomó cariño a doña Eu sin conocerla y pues bueno, ahí estuvo el magnífico resultado.

Pero bueno, hablando de temas más espinosos, hay un cuadro bastante penoso del que fuimos testigos hace un par de viernes.

Resulta que el reconocido cantante internacional Álvaro Torres visitó el país para ofrecer un concierto. Como parte de sus actividades promocionales, don Álvaro asistió al programa De Boca en Boca. Todo iba muy bien hasta que apareció Víctor Carvajal con unos “gallos” de comida, los cuales el invitado declinó muy respetuosamente, pues iba a cantar en vivo.

No sabemos de quien fue la idea, pero eso no se hace con un cantante, ponerlo en compromiso en la tevé y menos si va a cantar.. ¡Se imaginan a don Álvaro sin aire por culpa de un gallo de pollo o salchichón! Pero ahí no termina el gazapo pues Víctor, como gran gracejada, le preguntó al intérprete si era cierto que él había tenido un romance con la difunta Selena Quintanilla, lo que obviamente generó la molestia de Álvaro ante una consulta totalmente fuera de contexto, primero porque Selena falleció hace ya muchos años y, segundo, porque se trataba de un tema muy personal.

Deberían aprovechar más bien para hacer entrevistas entretenidas y de carácter profesional. Esperamos que la incorporación de Mauricio Hoffman contribuya a ello.