Melissa Mora sobre gane en TCMS: 'Ya me había resignado, entonces me dediqué a disfrutar cada gala'

Luego de la interpretación de Melissa Mora este domingo en Tu cara me suena (TCMS) se intuía que algo bueno se avecinaba para ella. La fuerza con la que llegó al escenario, su sincronizada coreografía y la seguridad al cantar lograron que el jurado alabara su actuación y la calificarán “como la mejor que había realizado”.

La ramonense interpretó la canción Lágrima por lágrima , de la agrupación nacional Calle 8. La cantante Rina Vega la acompañó en escenario. Luego del número, los aplausos fueron abundantes y prolongados en el estudio.

Los asistentes del Estudio Marco Picado reconocieron al igual que los jueces, que ese había sido uno de los mejores trabajos de la ramonense.

“Rina fue un gran poyo. Ella tiene mucha trayectoria, me ayudó mucho y me dio seguridad. Además, me encantó el género cumbia que cantamos”, dijo.

La semana pasada, Melissa interpretó a Romeo Santos. Su actuación no fue “nada buena”, admite. Luego de eso pensó que las posibilidades de ganar se disipaban, por lo que se dedicó a “disfrutar”.

“Haber ganado significa mucho para mí. Para serte sincera, yo ya me había resignado (a no ganar), entonces lo que hacía era disfrutar cada gala”, admitió.

¿Por qué se resignó? “La semana pasada me fue terrible, hacer a Romeo Santos era bien difícil. Vi que mis compañeros eran muy buenos. También porque ya estábamos en la etapa final de un programa de TV en el que todos, aparte de la experiencia que tienen, han sacado mucha espuela”, dijo.

Además de los halagos, Mora recibió dos 8 y un 10 por parte del panel de jueces. Cada uno de sus compañeros le dio sus tres puntos. Esta es la primera ocasión en la que Melissa Mora gana una gala, mas es la segunda en la que recibe un premio. Sus compañeros han sido siempre su respaldo.

“Amo a mis compañeros. Ellos son una familia que nunca voy a olvidar. Cuando salga de TCMS me van a hacer demasiada falta porque a todos los he querido con el alma. Son personas demasiado lindas, con grandes sentimientos. Me sentí feliz cuando Vane y Elvis me quisieron ayudar con mi fundación; yo sentía que me iba a quitar un peso de encima porque sabía la necesidad de mi fundación. Entonces, a partir de eso, empecé a disfrutar más y más”, dijo Melissa, quien en la décima gala recibió el premio que había ganado Vanessa González.

Camino empinado. Desde el inicio de esta tercera temporada, Melissa Mora admitió que lo que quería con esta oportunidad “era aprender”. Mora se había convertido en la única participante de las tres ediciones del formato de imitaciones que no había ganado ninguna fecha.

“Estoy clara en que entró una Melissa Mora y sale otra. Esto me ha dado mucha seguridad. He recibido consejos y aprendido de grandes maestros en la música y también de mis compañeros, porque tengo monstruos de compañeros en la música. Entonces, sale otra Melissa. Yo sabía que esto era importante para mi carrera”, afirmó.

Luego de que se anunciara que era la ganadora, Mora no pudo contener las lágrimas.

“Hay muchos sentimientos encontrados. Estoy pasando por un momento en mi vida en el que tengo que ser positiva y tener mucha fuerza contra las vibras negativas y pedirle mucho a Dios, Él es quien me da fuerzas”, aseguró.

¿Enfrenta algo específico o se refiere a las críticas que ha recibido desde inicio del programa? “Pasa algo específico que de momento no puedo decir. Es algo familiar; Dios y mi hija me dan fuerzas para seguir adelante. La verdad, yo no me fijo en las críticas. Yo vivo por la gente linda que me quiere y apoya”.

“Cuando empecé mi carrera mucha gente decía que no canto y mis shows se vendían. He tenido shows en diferentes países. Yo creo que si uno ama lo que hace debe de ser perseverante y sobre todo la disciplina es la base de todo, la clave del éxito. Igual en los estudios: uno tiene una calificación baja y sí se esfuerza siempre va a dar lo mejor. El consejo que doy es que nunca escuchen a las demás personas, que mejor se esfuercen por ser mejor cada día”; dijo.

El público estuvo expectante cuando los jueces dieron las calificaciones, cada vez que Melissa recibía una puntuación alta había un bullicio.

“Me alegró mucho el apoyo del público. Siento que muchas personas han visto mi crecimiento y han visto que quería ganar ( risas )”, dijo.

Con los ¢3 millones del premio, la modelo y empresaria apoyará a Funcavida que brinda acompañamiento a pacientes con cáncer.

“Mi mamá padece cáncer (linfoma de Hodgkin) y mi hermana fue paciente de cáncer. En esa institución se apoyan mucho entre personas que pasan por lo mismo: se dan consejos, algunas personas necesitan hasta ayuda económica; entonces, entre todos, ven cómo solventan las necesidades de los demás. Yo sé que este dinero va a ser de mucha ayuda”, contó.

Daniel Moreno estuvo acompañado por Jaque Mate. (Alejandro Gamboa ) David Nick junto a Marfil. Juntos cantaron el alegre tema 'Represento' (Alejandro Gamboa) Pato Barraza y Luis Gabriel Loría hicieron dúo en el especial de música nacional. (Alejandro Gamboa) Ricardo Padilla y Elvis Tico revivieron los más románticos recuerdos al interpretar el tema 'Ni amante, ni amor, ni nada' (Alejandro Gamboa) Papi Pazz y La Banda pusieron a todo el estudio Marco Picado a bailar. (Alejandro Gamboa) Marcia y María interpretaron a Erick León y a Toledo. Su presentación fue toda una algarabía. (Alejandro Gamboa) La cantante Jenny Castillo acompañó a Venessa González en el escenario. Ambas cantaron el tema 'Plegaria de una niña'. (Alejandro Gamboa )

Noche nacional. La gala número 14 estuvo repleta de talento costarricense, en total hubo 80 artistas invitados.

Cada participante se presentó junto al grupo o cantante que les tocaba interpretar.

Con mucho sabor, Mauricio Artavia, Papi Pazz, compartió escenario con La Banda. Luis Gabriel Loría y Pato Barraza llenaron de sentimentalismo el estudio Marco Picado.

La ternura de una niña triste por el divorcio de sus padres fue rememorada por Vanessa González y la cantante Jenny Castillo. La agrupación Jaque Mate acompañó a Daniel Moreno mientras interpretó el famoso tema Canchis canchis .

Marcia Saborío y María Torres armaron la fiesta junto a Erick León y Toledo.

Todo el romanticismo de Ricardo Padilla fue también adoptado por Mauricio Herrera, Elvis Tico. La interpretación de las potentes voces llenaron de recuerdos el recinto. La jueza Eugenia Fuscaldo fue la más complacida con la interpretación, pues recordó que esa era “la música de sus tiempos”.

Para cerrar la noche, David Nick y el grupo Marfil pusieron a todos a bailar con el sabroso tema Represento .