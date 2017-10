Mauricio Montero regresa a DWTS: 'Estoy feliz de volver a esta cuestión del baile'

La noche del domingo anunciaron que Mauricio Chunche Montero regresaría a Dancing with the Stars (DWTS): él será el invitado especial de la sexta gala. Horas después del anuncio, el lunes cuando fue al supermercado a hacer compras con su esposa, se topó con, según dice, "una algarabía": las personas lo empezaron a apoyar y a decirle que no se perderían el programa.

"Sentir el cariño de la gente fue como volver a vivir lo que hacía hace dos años, son situaciones que uno le agradece a la gente. Estoy contento, me agrada que me hayan hecho la invitación. Estoy feliz de volver otra vez a esta cuestión de baile. Lo que bien se aprende no se olvida, he estado ensayando", dijo el segundo lugar de la segunda temporada del concurso de ballroom.

Montero bailará merengue. El exfutbolista contó entre risas que no se le ha hecho tan difícil volver a ponerse en los zapatos de baile.

"El baile cuesta y este más, es de mucha postura, de mucho ritmo y al principio cuesta, pero como avanzan los ensayos uno se acuerda de los pasos que ya hacía. Este ritmo es muy movido, el primer día uno dice: ese arranque está difícil pero cuando uno la empieza a ver la primera demarcación uno va perdiendo los nervios y se vuelve un poco fácil para uno", relató.

El conocido Chunche compartirá la pista con Lucía Jiménez, quien fue su compañera en la segunda temporada de Dancing with the Stars.

"Con Luci tenemos una relación buena, mensajéamos y hablamos, teníamos un año de no vernos, pero cuando me dijeron que mi pareja esta vez sería ella, dije que sí porque la conocía", comentó.

El asistente número uno de la Liga Deportiva Alajuelense le promete al público, aquel que lo llevó a la final de la competencia en el 2015, una presentación muy divertida.

"Creo que se van a divertir igual que yo; primero por la clase de música y luego porque no hay presión: los jueces no van a juzgar ni criticar. Haré mi presentación con diversión y responsabilidad", aseguró.

En el Estudio Marco Picado de Teletica, su esposa, Luxiana Ávila, sus hijos y nietos estarán dándole todo el apoyo durante esta fugaz participación.

Ato nivel.

El exfutbolista, quien está próximo a cumplir 54 años, aprovechó para comentar que en esta temporada ve muy reñida la competencia.

"Desde que esto empezó, uno podría valorar cuál pareja pueda ser la ganadora. A ellos les digo que de aquí para atrás todo es un aprendizaje; pero de ahora en adelante deben tomar más confianza a la pareja, conocer los pasos, acatar los comentarios de los jueces a como los van diciendo.

"Ahorita ellos van como a la mitad del programa, viene más exigencia. Si lo hizo bien uno puede bajar, si se ha hecho no tan bien, se debe ir siempre para arriba. De aquí para adelante es mejoría para todas las parejas, la que evoluciona más es la que puede ganar. Siento que este año el nivel de los participantes está muy parejo", aseguró.