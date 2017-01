Mario McGregor muere a los 59 años tras paro cardíaco

Redacción

El locutor Mario McGregor falleció este viernes en el Hospital Calderón Guardia, en San José, por un paro cardíaco. Tenía 59 años.

La información fue confirmada a las 2:25 por Eduardo Solano, director de Columbia Deportiva en vivo por la emisora este viernes 13 de enero. "Todos en Columbia nos sentimos muy afectados por la noticia que ha surgido en lo últimos minutos (...) Es una dura noticia y le daremos seguimiento".

"Es un narrador que ha marcado historia en la radio nacional", agregó Solano.

Entró a la 1:40 p. m. al hospital y falleció alrededor de las 2 p. m., confirmó Donald Corella, jefe de emergencias del hospital.

McGregor ya había sufrido infartos en 1995, en el 2000 y en mayo del 2013. En esta última ocasión fue atendido en el Hospital Calderón Guardia, en donde se le colocó un stent (prótesis vascular) para liberar una obstrucción en la vena.

El limonense tenía 38 años de carrera como locutor deportivo y laboraba en Columbia Deportiva.

Su hija, Paola Rossana, falleció en noviembrepasado tras un accidente de tránsito.

McGregor había narrado ocho mundiales: todos desde México '86. Su plan, según comentaron sus colegas en la transmisión de Columbia era retirarse después de trabajar en el mundial del Rusia 2018.

La carrera de McGregor inició en Radio Casino de Limón y más adelante, fue programador de música en radio Sabrosa y Emperador. Sin embargo, salto a la narración deportiva no fue sencillo.

"Recuerdo que en San José, me recomendaron a una radio y el director de esa emisora me dijo que no podía, por ser negro. Luego, me terminó contratando. Contra ese tipo de paradigmas tuve que luchar", explicó McGregor en una entrevista en el 2015, quien para ese momento esperaba su sexta hija.

Sus colegas lo recuerdan como una persona alegre y como un narrador único por su estilo.

"Es el mejor narrador aque ha tenido Costa Rica en mucho muchos muchos años, es un golpe muy duro para quines lo admiraban por su estilo y en el grupo estamos bastante consternados por la situación", comentó Eduardo Solano"a La Nación.

“Mario estaba para narrar hoy a las 5:30 p.m. ahora habrá cambio de planes. Las transmision misma sera un tributo para él. Será muy diferente. Me imagino que Mario preferiria que fuera así, que lo recordáramos con momentos de alegría y de celebración”, agregó el director.

"Me siento muy dolido por esta noticia tan lamentable, perdemos a uno de los mejores narradores que ha tenido Costa Rica, con un sello personal y muy particular", expresó Mario Segura de Teletica Deportes.

"Mario ha marcado una época sin duda en el periodismo deportivo del país, lo vamos a extrañar mucho y de verdad esperamos que su estilo y su testimonio de vida sirva para que vengan futuros narradores que vengan a llenar ese vacío", agregó el periodista.

"Podemos hablar muchas cosas de Mario, pero al final terminó el domingo haciendo lo que más quería y hoy le tocaba hacer lo que adoraba, que era narrar futbol", expresó Rodolfo Méndez, periodista de Columbia.

