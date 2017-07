María Torres: 'Me parece que David Nick es el gran ganador de TCMS'

La tercera edición de Tu cara me suena (TCMS) contó con el mayor rating y cantidad de votaciones comparada con sus temporadas antecesoras, según reveló el equipo de producción del programa. Otro de los acontecimientos más llamativos fue la unión "nunca antes vista" que nació en el grupo.

Vanessa González, Luis Gabriel y Marcía Saborío y María Torres, finalistas del programa de imitaciones de Teletica, aseveran que ganara quien ganara esta temporada, ellos estarían felices, pues su mayor premio fue la oportunidad de formar parte de un espacio que les permitió recibir el cariño de muchas personas.

Sobre el gane de Mauricio Herrera, Elvis Tico, cada uno de sus compañeros finalistas revelaron que, aunque los porcentajes de las votaciones estuvieron tan cerrados, les satisface que él haya obtenido el trofeo y los ¢7 millones con los que beneficiará a siete fundaciones.

María Torres y Marcía Saborío quedaron en segundo lugar por una diferencia de menos de 1%.

Con relación al apoyo fiel de su público, Marcia Saborío dijo que ese respaldo reflejado en los votos es uno de sus mayores premios. También se refirió al triunfo de su compañero.

"Me parece muy bien que haya ganado. Elvis es un profesional y me alegra que la gente tenga la capacidad de reconocer el talento de otros. También nos pareció muy conmovedor que nuestro público estuviera pujando para ayudarnos. Para nosotros el gane no era algo de vida o muerte, no lo vimos como competencia, el apoyo del público es una gran ganancia.

"(Nosotras) estábamos tranquilas lo que sucediera. Nuestra carrera está hecha y nosotras vamos por lo nuestro que es el humor y el teatro, sabemos que no vamos a hacer un musical (risas)", expresó Saborío.

Torres explica que por su parte no pensaba en el triunfo. "Creo que Marcia y yo estábamos en otras. Dos semanas antes de la final no sabíamos que había una tabla de puntaje, haciamos lo que nos tocaba sin pensar qué iba pasar. Llegar a la final nos hizo sentir agradecidas, pero haber estado ahí ya era nuestro premio. Llegar hasta ahí es el premio", aseguró.

Torres expresó el buen sabor de boca que le dejó la elección del ganador. "Me alegro por él, es un gran cantante. Yo se lo dije: él se merece eso y más, honor a quien honor merece. Igual si hubiera ganado Vanessa o Luis Ga, yo estaría igual de feliz, ellos demostraron ser cantantes muy serios y muy grandes", dijo Torres.

La actriz también agregó que para ella "David Nick es el gran ganador de esta temporada".

Ella explicó el porqué de sus palabras: "Él empezó siendo un niño de 19 años. Luego con mucho esfuerzo y trabajo demostró el cantante y profesional que es. David terminó siendo un caballero, un hombre de 19 años. Es el gran ganador porque creció como nadie", dijo Torres.

Fraternos

"Elvis es un hermano del alma, somos superamigos desde que empezamos el programa, luego de las galas él iba a escucharme a mis presentaciones. Fue un placer compartir con este elenco tan chiva. Esta temporada fue muy solidaria. Todos pensábamos en el espectáculo, queríamos que todos disfrutaran", afirmó Luis Ga Loría.

La última noche del programa fue maravillosa para el cantante de Los Ajenos: toda su familia llegó desde Nicoya, Guanacaste para acompañarlo.

"De esta experiencia algo de lo más importante es que le pude presentar a la gente un Luis Ga que no conocían. Estoy satisfecho", dijo.

Loría dice que él sí pensó en ganar, sin embargo, apoyar a las fundaciones fue uno de sus mayores galardones.

"Uno siempre quiere ser el ganador pero yo creo que lo más importante era apoyar a todas las causas y hacer el trabajo lo mejor posible. Estoy contento porque según los números se vio más el programa y hubo mayor número de votaciones", comentó.

Vanessa González se destacó en esta edición por su gran capacidad vocal y de interpretación. Ella fue la tercera más votada por el público: ese hecho y las muestras de afecto de muchas niñas la llenan de satisfacción.

"Estoy muy feliz y agradecida con toda la gente que me apoyó. Recibí cariño que no esperaba: mensajes de papás agradeciendo el tipo de artista que soy, diciendo que mis valores sirven de ejemplo para sus hijas. Me siento ganadora porque gané un montón de corazones, tuve exposición. Pude apoyar a fundaciones y conocí a grandes seres humanos, esos compañeros son una familia más, eso me lo llevo en el corazón", contó.