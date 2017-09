Maestros de lo incorrecto

En el fondo, siempre sospechamos que el director de nuestra escuela o colegio no era tan calificado como lo parecía, no era tan amable como decía serlo ni tan interesado por nuestro bienestar. ¿Qué pasa si a esas incoherencias e incompetencias le sumamos cinismo puro?

La respuesta está en Vice Principals , de HBO, serie de comedia que estrenará su segunda y última temporada este fin de semana.

Los actores DannyMcBride y Walton Goggins encarnan a dos subdirectores que confirman hasta las sospechas más abusurdas de cómo realmente es el día a día del encargado de un centro educativo.

“HBO nos dio luz verde para hacer esos episodios sin verlos, así que realmente confiaron en nosotros”, dijo McBride a Variety en julio del 2016.

Desde entonces se planteó que la serie tuviera solamente 18 episodios –nueve por temporada– que se basaron en un viejo guion de McBride.

Vice Principals es una oda a la irreverencia, con un pie en la acostumbrada calidad de HBO y otro en la clase más baja del humor negro de los comediantes estadounidenses. Es una de esas series que se precia de llamarse incorrecta: hay toda clase de tretas para que la nueva directora deje su cargo y mucha violencia.

“No tratamos de dejar en shock a nadie, ese no es el objetivo”, dijo McBride a Uproxx . “Tratamos nada más de darle un giro inesperado, tratamos de llevar la historia a lugares en donde el público no pueda adivinar qué será lo siguiente que pase o que no sepan con cuál personaje encariñarse. Creo que por eso tratamos de seguir a los villanos de la historia y no al héroe”, finalizó el actor.

Quizá nosea para todos, pero Vice Principals definitivamente sorprende con cada episodio. Lo único impredecible son las reacciones: sobrarán los motivos para sentir ganas de reír o para indignarse.