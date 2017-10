‘MacGyver’: un héroe desarmado hasta los dientes

MacGyver propone y MacGyver dispone. Esta es la clase de héroe mítico que ni siquiera necesita su nombre de pila para una honrosa presentación.

Los que no saben de él, no lo vieron en las múltiples repeticiones de la televisión nacional. Aún así, es casi seguro que, al menos una vez, han oído la frase que “hay que hacer un McGyver” y han sentido el mismo espíritu de que hay que hacer de tripas chorizo o, en una línea más acorde con el héroe estadounidense, sacar de un chicle a una bomba con conteo regresivo digital.

El famoso personaje siempre ha sido un militar, pero uno pacífico.

Soluciona los conflictos más escabrosos pero no tiene un rango ostentoso (es un hombre común y corriente, con mucho ingenio).

Macgyver una leyenda de la televisión ochentera pero, con nueva cara, resurgió en el 2016.

Este jueves 26 de octubre, Universal Channel finalmente trae a Latinoamérica su resurrección: una serie con el mismo nombre y un rubio más joven en el papel principal.

El actor Lucas Till –conocido por interpretar al mutante Havoc en la última trilogía de películas de X-Men – no tiene el famoso corte de pelo que Richard Dean Anderson lanzó a la fama (mejor dicho, a la infamia), el mullet . En pleno siglo XXI, las modas heroicas son otras.

Sin embargo, en una época en la que el Internet inalámbrico es indispensable hasta para escuchar música, en la que la mayoría de celulares son inteligentes y los satélites de geocalización no son armas de espionaje, los métodos heroicos que utiliza MacGyver no han cambiado demasiado.

El nuevo MacGyver todavía carga consigo el clip de papel con el que ha desarmado bombas y ha creado complejos ganchos. No bromea cuando habla del papel aluminio, como dice un personaje en el primer episodio de la serie.

Todavía, su principal arma es el ingenio no convencional para salir de los aprietos más mortales con ciencia o, en su defecto, algo similar a ella.

En los ochentas, MacGyver era exclusivamente un aventurero solitario.

En su nueva encarnación, forma parte de la Fundación Fénix, un equipo de expertos clandestinos que se dedica a salir de situaciones de alto riesgo con mínimo uso de violencia.

“Macgyver es un tipo bueno. Resuelve las cosas sin tener que usar pistolas ni violencia”, describió Till a CBS en una entrevista. “Aún así, de vez en cuando, tenemos que ser violentos porque eso es la que la gente usa a su alrededor y él no tiene otra opción que usarla, como el último recurso. Definitivamente, vi la serie original para obtener alguna inspiración para el personaje”, afirmó el actor de 27 años.

Junto a Till participa el resto del equipo de espías: Jack Dalton (George Eads, mejor conocido por su trabajo en CSI ), un agresivo exagente de la CIA; Riley David (Tristin Mays), una hábil hacker y la exigente Patricia Thornton (Sandrine Holt), directora de la Fundación Fénix.

Con Dalton es con quien MacGyver forma el vínculo más importante de la nueva trama (aunque también aparece un viejo amor y, por supuesto, nuevos intereses amorosos porque sigue siendo un galán).

Para balancear el ingenio del personaje titular, Eads interpreta a un compañero que usa su irreverencia y la fuerza corporal para confrontar a los villanos.

“Es como salir con un luchador de MMA que tiene el cinturón de su clase de peso. Es un especialista en armas y creo que, desde un punto de vista metafórico, mi personaje es más liviano. Es el que tira los chistes agudos. Al mismo tiempo, me tocó correr para darle un cabezazo a uno de los malos”, describió Eads en entrevista con el periódico The Atlanta Journal-Constitution.

“Jack es el perro que es buen compañero para la caza”, concluyó el actor.

“Jack le cuida las espaldas y Riley se encarga de cuidar todos los aspectos tecnológicos. Thornton es la jefa que no nos puede controlar”, describió Till a la publicación Den of Geek . “MacGyver sigue siendo el líder, eso hace que me parezca a un lobo solitario. Sale al mundo y hace su propia cosa. Aún así, este es un show sobre todo el elenco”.