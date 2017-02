MTV lo lleva de ‘Vacaciones con los abuelos’

TELEGUÍA RECOMIENDA

La paradisíaca playa de Cancún, en México, será el epicentro de una fiesta sin límites en la que seis solteros amantes de la diversión vivirán el mejor spring break de sus vidas.

Sol, arena, cuerpos de infarto y… ¿adultos mayores?, protagonizan Vacaciones con los abuelos , el reality show que llega a la pantalla de MTV Latinoamérica este miércoles 1°. de marzo, a partir de las 9 p. m.

A diferencia de otras producciones de MTV como Geordie Shore, Acapulco Shore o Ex on the beach , en la que los jóvenes viven su fiesta y relajo “en solitario”, en el nuevo programa los participantes se sorprenderán con la visita inesperada de sus abuelos.

¿Arruinará esa presencia los planes de Victoria, originaria de Londres, de continuar en la búsqueda de una persona con quien pasar la noche? ¿O la del lujurioso modelo británico Aaron de conquistar a una nueva chica? ¿O las intenciones de James de incrementar la lista de 400 mujeres con las que, según él, ha compartido la cama?

Vacaciones con los abuelos pondrá en capilla ardiente el comportamiento de los nietos, a quienes vigilarán todo el tiempo, pero también dará la opción de que un abuelo sorprenda y se convierta en el party monster.

Desde el primer episodio del programa, los chicos –todos solteros– buscarán conocerse primero para luego protagonizar encuentros amorosos de dos o tres, peleas y hasta baños grupales y apasionados en la tina.

El reality show será presentado por el exparticipante de Geordie Shore , Gaz Beadle, un nombre que es sinónimos de fiesta, desenfreno y placer. Precisamente será Gaz quien elija semana a semana cuál de los participantes abandonará el reality y quienes se encaminan a la final.

Gaz también traerá a su increíble abuelo Raymond Beadle, para el viaje, a partir del capítulo tres.

El señor Beadle no es ajeno al mundo de los reality shows de MTV, pues hizo una aparición en uno de los controversiales y polémicos capítulos de Geordie Shore.

Véalo. Miércoles 1° de marzo. MTV. 9:00 P.M.











