Los MTV Movie Awards celebran su fiesta peliculera

Con la cinta Get Out como una de las favoritas para ganer el premio a mejor pelicula, los MTV Movie Awards se realizan este domingo en Los Ángeles. ¡Adam Devine será el maestro de ceremonias!

Ya todo está listo para la fiesta. Con ciertas novedades, los MTV Movie Awards se entregarán este domingo en Los Ángeles, celebrando el cine más querido por el ‘populacho’ y 25 años de ruidosas y divertidas ceremonias.

En fondo y forma, el show de este año no cambiará mucho, eso está claro, pero sí habrá un detalle que revolucionará las categorías tradicionales y volverá más alocados los pronunciamientos oficiales: se premiará a lo más ‘WTF’ de la pantalla grande y lo más ‘LOL’ en las actuaciones de cine y televisión .

“Los nuevos MTV Movie Awards celebrarán, con más ahínco, los filmes y series de televisión más brillantes, más valientes, más divertidos y más compartidos en la cultura joven”, adelantó Chris McCarthy, presidente de MTV.

La ceremonia, conducida por Adam Devine, también dará reconocimientos en categorías nunca antes vistas: mejor historia americana, tearjerker , mejor presentador y mejor concurso en pantalla.

La sección de mejor historia americana premia al programa o película que mejor muestre la diversidad y apertura de Estados Unidos hacia el mundo y las culturas. Tearjerker , por su parte, destacará la escena que mejor conecte emocionalmente con la audiencia.

Mejor presentador galardonará al conductor con mayores dotes para hacer click con las audiencias juveniles, y mejor concurso al certamen más lucido en vivo o diferido.

Lo más esperado. Este año, las principales películas en competencia son: La bella y la besti a, Get Out ( Huye ), Logan , Rogue One: Una historia de Star Wars y The Edge of Seventeen.

De las cinco destaca Get Out , pues encabeza la lista con seis nominaciones. El filme de terror ha logrado hacer un espacio en el corazón del público narrando la historia de Chris (Daniel Kaluuya), un joven afroamericano que visita la casa de sus suegros y se verá envuelto en una gran pesadilla.

En materia de actores sobresalen nombres como Emma Watson, Hugh Jackman y James Mcvoy. Este trío tiene como rivales a los intérpretes Daniel Kaluuya, de Get Out , Hailee Steinfeld y Taraji P. Henson.

Los MTV Movie Awards se realizarán en el Shrine Auditorium, en Los Ángeles. La gala empezará a las 6 p. m. y usted podrá verlo por el canal MTV Internacional.

