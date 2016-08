El Topo: Llegó la hora de Leynar Gómez en la serie ‘Narcos’

TELEGUÍA RECOMIENDA

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Considerado uno de los actores nacionales con mayor proyección internacional en este momento, Leynar Gómez dará un salto impresionante en su carrera a partir de este viernes 3, cuando se libere la segunda emisión de Narcos, serie de Netflix cuya primera temporada, el año pasado, se convirtió en un verdadero fenómeno mundial.

Respetuoso del contrato de confidencialidad que todos los actores fichados por Netflix firman con la cadena gigante de televisión en streaming , Gómez mantuvo prácticamente en secreto el notición durante los 10 meses que pasó grabando en Colombia junto a verdaderos titanes de la actuación en el continente.

Sin embargo, a menos de una semana del estreno ya el elenco fue autorizado para ofrecer detalles de lo que, se espera, sea otro mecatazo de audiencia con réplicas en varios países del mundo. A juzgar por los dos tráilers liberados hasta ahora, Gómez participa en una producción primermundista que le permitirá una exposición pocas veces lograda por actor alguno en el país.

Ya sabremos los detalles, pero el cuento aquí es que, a pesar de lo que se viene, el porteño regresó al país directo a montar el monólogo El Salto y se dedicó a tocar puertas como cualquier hijo de vecino, siempre con proyectos paralelos y a la espera de viajar a Los Ángeles, donde se radicará a partir de setiembre.

A pesar de que lo hemos visto departiendo en alfombras rojas en el extranjero con Wagner Moura (Pablo Escobar, en Narcos ) y de que se está rozando con la crema y nata del tremendo elenco de la serie, Leynar sigue ubicado en su mundo.

Por lo mismo fue muy divertido verlo el jueves antepasado urgidísimo, por todo Puntarenas, buscando un calzoncillo blanco, por no cualquiera, si no uno que le quedara al cuerpo pero que no revelara más de lo necesario. Dicen que anduvo en Ekono, en Palí, en cuanta tienda se le ocurrió, hasta que por fin dio con lo que buscaba. Resulta que en una escena de El Salto (ese día se presentaba en el Puerto), Leynar se despoja de su ropa y queda en calzoncillo en el escenario... pero ocurrió que mientras posaba para las cámaras, tuvo un incidente acuático y su prenda se mojó.

PUBLICIDAD

Fue inevitable presenciar aquel pintoresco "pacho" apenas 8 días antes de su debut en la serie más prometedora del año. Y también fue hermoso ver que alguien tan humilde y pulseador fuera considerado, entre tantísimos otros actores en el continente, para protagonizar un papel tan importante. Ya Presos lo había puesto en la palestra nacional, ahora llegó la hora de Leynar en el mercado mundial.

Qué lástima que la abogada y exdiputada Andrea Morales desistiera del papel como conductora del talk show de Repretel, Contámelo todo , que está cocinándose en La Uruca desde hace varias semanas.

Aquello fue como dice el dicho: "después de un gustazo, un trancazo". Apenas unas horas después de que La Nación publicara la exclusiva de que Andrea sería la conductora del espacio, el mismo diario salía con otra exclusiva: la renuncia de Morales al puesto que no llegó a estrenar.

Primero hay que reiterar nuestros respetos para Gastón Carrera y el resto de su equipo, pues nosotros habríamos durado 30 días con sus noches haciéndole cabeza a ese puesto y ni en sueños se nos habría ocurrido pensar en Andrea.

Tras lo ocurrido, empezamos a seguirla en Instagram y la verdad es que ese fue el descubrimiento de la semana: ella es, simplemente, una verdadera showgirl : inteligente, desenfadada, está guapísima y bueno, su retórica e inteligencia ya son conocidas desde su tempranero paso por la Asamblea Legislativa.

Nosotros tenemos la suspicacia de que ella se arrepintió, en parte, porque el día que se dio la noticia supo en carne propia lo que era una basureada colectiva en redes. Ella había protagonizado sus polémicas años atrás, pero en ese entonces no había redes sociales y los ataques en masa eran mucho menos violentos.

Pero bueno, parece que la suerte está echada y no habrá marcha atrás. Lástima, lástima y lástima, no dudamos de que se habría tratado de una propuesta extraordinaria.

Repretel tiene ahora el reto de conseguir a la persona que la va a sustuir, y a nosotros se nos ocurre, uno muy, uno muy ¡que contrataban a Édgar Silva!

¿Se imaginan? Entre todo lo bueno que hacía Edgar, un periodista excepcional, lo que más nos gustaba fue lo que logró en Las paredes oyen. Además sería un batacazo verlo en la otra acera. Pero bueno, estaremos atentos. Con y de Gastón Carrera, todo se puede esperar, estamos seguros de que nos sorprenderá... una vez más.

PUBLICIDAD

Y hablando de batacazos y de programas con arrastre, estamos que nos comemos las uñas pensando en cómo diantres se irán a poner al día en Dancing with the Stars a Glenda Peraza, que sigue de luna de miel en Europa, y a Alejandra Portilla, quien tampoco comenzó a ensayar con el resto del equipo porque también está de vacaciones.

Es harto sabido el nivel de exigencia que requiere esa competencia, así que nos imaginamos que estas dos chiquillas (y sus coreógrafos) van a tener que tomarse su lechita, triple dosis de kinokola y bajar a todos los santos para que no les vaya como un quebrado el día del arranque, el próximo 11 de setiembre. He dicho.

Este domingo amanecemos con una gran noticia --bueno, al menos para quienes nos alegramos de los éxitos que se van labrando compatriotas en el exterior--: la última película en la que actúa el joven Daniel Zovatto, 'Don´t Breathe", se colocó como número uno en la taquilla estadounidense, incluso muy por encima de "Escuadrón suicida", con una recaudación de 10 millones de dólares.

Apenas hace una semana, la Teleguía le dedicó su portada a Zovatto como integrante del elenco de 'Fear The Walking Dead' y todo esto pasa mientras el muchacho está trabajando ya, con intensas jornadas de grabación, en su próxima película. O sea, Danny al parecer está empezando a cosechar los frutos de lo que sembró hace seis años, cuando se instaló enNueva York y luego en Los Angelesm apenas cumplida la mayoría de edad, para buscarse un espacio en la meca mundial del cine. Y vaya que lo está logrando.

Ya lo dijimos al principio de esta columna, quizá él y Leynar Gómez (que debuta este viernes 2 de setiembre en la espectacular Narcos II, de Netflix) sean los actores de mayor proyección internacional en este momento en el país. Los dos tienen en común que han ido trabajando calladitos, sin hacer mucha bulla, sin buscar a la prensa y obligando a que seamos nosotros los que pongamos la mirada en ellos ya con los resultados a la vista. Y eso les confiere un mérito aún mayor. Sigan así, muchachos, es un gran orgullo ver gente como ustedes brillando en un ámbito demencialmente competitivo.