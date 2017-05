Llega el fino humor de ‘Patriot’

TELEGUÍA RECOMIENDA

A un agente de inteligencia llamado John Tavner (Michael Dorman), se le encarga desmontar las ambiciones nucleares de Irán.

Él deberá adoptar una identidad encubierta y hacerse pasar por un empleado de una empresa de tuberías industriales en Milwakee.

Este es el argumento de la nueva serie de comedia Patriot , de Amazon Prime, creada por el guionista Steven Conrad ( The Pursuit of Happyness y The Secret Life of Walter Mitty ).

“ Patriot es un thriller de espionaje que combina humor oscuro y capricho triste, de una manera que es, a la vez, entrañable e inquietante”, dice Mike Hale en una crítica para el New York Times . “En su enfoque en el tono –y su estrecha identificación con un herido joven protagonista masculino, en este caso un espía que realmente sería un cantante folk – el programa recuerda un menos claustrofóbico Mr. Robot ".

Según la crítica, en lugar de ir en dirección de un thriller distópico ( Mr. Robot ), el juego de la moral ( Fargo ) o el drama familiar ( The Americans ), Patriot busca una marca peculiar de falsa seriedad.

El elenco cuenta con la participación de Michael Chernus, Terry O'Quinn, Kathleen Munroe, Kurtwood Smith, Aliette Opheim, entre otros.

“La serie ofrece una buena cantidad de violencia, escapatorias, y escondites, pero el espionaje en la vena de James Bond o John le Carré o incluso The Americans , en última instancia, está bastante lejos de su mente”, apunta una crítica de Vulture . “Hay momentos en los que la mezcla de imágenes líricas, personajes emocionalmente anestesiados y pop soñador impulsado por la guitarra evoca a Hal Ashby (actor de The Landlord, Harold y Maude)”.

“Pero Patriot le dará una secuencia en cámara lenta de dos hombres de mediana edad fuera de forma jugando squash , o una escena en la que un músico folclórico interpretado, por Mark Boone Junior, trata de vender a un hombre un kayak con un agujero en él… y todos serán perdonados”, agrega. “Puede que no encuentre una sola línea o marco de este programa divertido, pero sonreí todo el tiempo que escribí sobre él. Lo que significa que la audiencia para esto soy yo”.

El piloto, publicado hace más de un año, logra una fina probada de su humor negro en pantalla. Si usted es suscriptor a la plataforma de Amazon Prime Video, no se restrinja y dele una oportunidad a esta nueva propuesta.

Véalo. Viernes 19 de mayo. Amazon Prime Video











