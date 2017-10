Kim Cattrall revela diferencias con sus excompañeras de 'Sex and the City': 'Me sentía como en una relación tóxica'

La soñada relación que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y Samantha Jones (Kim Cattrall) mantenían en la serie Sex and the City era solo una ficción. Siete años después del lanzamiento de la película Sex and the City 2, ambas actrices han dado declaraciones en las que anulan toda posibilidad de una tercera parte de la saga cinematográfica y han mostrado diferencias importantes entre el elenco.

Todo empezó cuando The Daily Mail publicó que no habría secuela de la película debido a las exigencias de Kim Cattrall. Ante esto, la popular actriz Sarah Jessica Parker le declaró a la revista estadounidense Extra: "Se acabó. No vamos a hacerlo (el filme)".

Incluso, ya había hasta guion. "Estoy decepcionada. (...) No solo es decepcionante porque no podremos contar la historia y tener esa experiencia, sino, además, por la audiencia que ha expresado mucho su deseo de otra película", agregó.

Luego llegó una nueva decepción para los fanáticos: Cattrall dio declaraciones en las que revela diferencias importantes con Parker, Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristen Davis (Charlotte York). Su relación es muy lejana a la idílica retratada en la historia y alienta rumores, que empezaron en el 2004 –cuando terminó la serie Sex and the City–, sobre las diferencias entre Parker y Cattrall.

En una entrevista con Piers Morgan, para el programa Life Stories, Kim atizó la polémica. "Todas tienen hijos y yo tengo 10 años más que ellas, así que desde que terminó la serie he pasado muy poco tiempo en Nueva York y no las veo. El vínculo común que teníamos era la serie, y la serie ha terminado", dijo.

Sin embargo, eso no fue lo más fuerte. "Lo que sucede normalmente en una relación saludable (o en una negociación para un trabajo) es que ese otro te dice '¿estás disponible?' y tú dices que sí y aquí está el trabajo y tú dices 'sí pero gracias, estoy un poco harta de esto ahora mismo, muchas gracias de todas formas' y esa persona se gira hacia ti y te contesta 'Oh, es genial, muy buena suerte, te deseo lo mejor'. Bien pues esto es lo que no pasaba con mis compañeras. Me sentía como en una relación tóxica", aseguró.

Acerca de lo publicado por The Daily Mail, Cattrall afirmó que hubiera esperado que el equipo de Sex and the City la defendiera, especialmente Parker. "Sarah Jessica podría haber sido mucho más amable".

En el revelador encuentro con Piers Morgan, Kim contó que está viviendo su sexta década de su vida en torno a sus decisiones personales y no a las de su carrera. "Esto significa muchas cosas y una de ellas es que, definitivamente, no habrá más Sex and the City, al menos no como lo conocíamos", aseguró.