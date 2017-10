Cómo Kevin Spacey desmoronó el futuro de la insigne ‘House of Cards’

Ha sido un mes de cruda revisión para Hollywood.

En un Hollywood abatido por crímenes sexuales, la estrella fue acusada de “seducir” un adolescente

La noche del domingo, el sitio web Buzzfeed News publicó una entrevista con el actor de la serie Star Trek: Discovery , Anthony Rapp, en la cual relató que el oscarizado Kevin Spacey lo “sedujo” en 1986. Entonces, Rapp tenía 14 años.

Ante la acusación, Spacey respondió con un texto publicado en su cuenta de Twitter con una disculpa para Rapp y una admisión pública sobre su orientación homosexual.

Este lunes, después de que la disculpa de Spacey fuera mal recibida por otros actores y activistas de la población LGBTI, Netflix anunció a medios de entretenimiento que cerraría el ciclo del drama House of Cards en la sexta temporada.

En medio de una incendiaria guerra contra el abuso sexual en la industria del cine y la tele, el futuro de la serie más importante para Netflix se derrumbó en menos de 24 horas.

Ecos del abuso. Desde principios de octubre, el monstruoso caso de Harvey Weinstein se expande fuera de las acusaciones contra el poderoso productor estadounidense.

A la fecha, se acumulan historias de más de 60 mujeres que trabajaron con él y que describen situaciones sistemáticas de violación, abuso y acoso sexual.

Los testimonios contra Weinstein abrieron el debate contra otras figuras públicas del entretenimiento, la moda, el periodismo y el arte.

El artículo de Buzzfeed News atribuye la apertura del debate en Hollywood como una de las razones por las cuales Rapp decidió hablar, por primera vez, con un medio de comunicación sobre la situación que vivió con Kevin Spacey, a sus 14 años.

Ahora, con 46 años, Rapp afirmó que se reunió con un abogado que le dijo que en su historia no había caso alguno para acusar a Spacey. Rapp resolvió contar lo que vivió a sus amigos.

“Esto no es simplemente para manifestar un agravio (...) es para iluminar décadas de un comportamiento que se permitió porque muchas personas nos mantuvimos en silencio”, declaró Rapp . “Parte de lo que permitió la situación con Harvey (Weinstein) es que hubo una conspiración de silencio, voluntaria e involuntaria”.

La situación ocurrió en el apartamento de Spacey en Nueva York.

Rapp era actor adolescente en una obra de teatro y recibió una invitación de Spacey para asistir a una fiesta, aunque, cuando llegó al lugar, el resto de asistentes eran adultos.

Aislado en una habitación con un televisor, Rapp se quedó solo con Spacey y este último, borracho, intentó llevarlo a la cama, presionar su cuerpo contra el del adolescente y, después, preguntarle si estaba “seguro” de querer irse del lugar.

“Me levantó como se alza una novia en el umbral. Yo no me escurrí porque. al inicio, me pregunté qué pasaba. Luego, se acostó sobre mí. Estaba intentando seducirme. No sé si habría usado esa palabra pero estaba consciente de que quería estar conmigo sexualmente”, dijo Rapp.

Después de que el artículo se difundiera en redes sociales, Spacey ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter y, de paso, decidió declararse como un “hombre gay ”.

“Honestamente no recuerdo el encuentro, tuvo que ser hace más de 30 años. Pero si me comporté como él (Anthony Rapp) dice, le debo mis disculpas más sinceras por lo que habría sido un comportamiento en estado de ebriedad muy inapropiado y lamento los sentimientos que dice haber cargado estos años”, escribió Spacey a manera de disculpa con Rapp.

Sin embargo, el posterior párrafo de su disculpa fue el que causó la reprobación pública.

“Como saben mis conocidos más cercanos, he tenido en mi vida relaciones tanto con hombres como con mujeres. He amado y he tenido encuentros sentimentales con hombres a lo largo de mi vida y en la actualidad he decidido vivir como gay ”, escribió Spacey.

La cortina gay de humo. Históricamente, Spacey ha sobreprotegido su vida privada en entrevistas. La primera mención a su homosexualidad apareció en la revista Esquire en 1997 ( el artículo fue titulado sugerentemente como Kevin Spacey tiene un secreto ).

El actor negó categóricamente la afirmación y desacreditó a la revista.

Tras años de especulación y reiteradas negaciones –el actor alega que su vida personal no es de interés público– , la última referencia que hizo Spacey a su sexualidad fue en junio del 2017, cuando presentó los premios Tony (el máximo galardón del teatro musical).

Vestido como un personaje femenino, Spacey cantó la frase “Estoy saliendo del clóset... Esperen, no, no, no, no”.

El domingo, en su primera admisión de su homosexualidad, Spacey no consiguió apoyo de la comunidad LGBTI de Hollywood.

La presidenta de la Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación (GLAAD por sus siglas en inglés) denunció en Twitter las intenciones de Spacey de ocultar en su texto el testimonio de Rapp.

“Esto no es una historia de cómo Spacey salió del clóset, es una historia de la supervivencia de Anthony Rapp y de otros que denuncian avances sexuales no deseados”, escribió.

Una larga lista de actores, comediantes, escritores y otras figuras mediáticas han desestimado el tuit de Spacey como una manera de desviar la atención de su presunta agresión sexual contra un menor de edad.

Cine, tele, moda y arte confrontan al abuso

Este año, las víctimas estadounidenses han denunciado una cultura profesional que privilegia a hombres que tienen el poder suficiente para controlarlas sexual, social y económicamente.