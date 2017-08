‘Keeping up with the Joneses’: Una red de espías en el barrio

Jeff y Karen Gaffney tienen una vida cómoda: él se gana la vida trabajando en el departamento de Recursos Humanos de una compañía y ella disfruta de su tiempo libre en casa. En la pareja todo camina con tranquilidad hasta que Tim y Natalie Jones se convierten en sus nuevos vecinos.

Tim y Natalie son perfectos, guapos, elegantes y con mucho más dinero, y eso incomoda a Karen, quien no se fía de esa “fachada ideal de pareja” y decide espiarlos. El afán de los Gaffney por descubrir qué hay detrás de los Jones terminó metiendo a Karen, sin querer, en una red de espionaje que ahora amenaza su pacífica vida familiar: sus actuales vecinos son, en realidad, espías del gobierno.

Fox Premium estrena esta semana Keeping up with the Joneses ( Las apariencias engañan ), una película de comedia y acción dirigida por Greg Mottola y protagonizada por Jon Hamm ( Mad Men ), Zach Galifianakis ( Baskets ), Isla Fisher ( Now you see me ) y Gal Gadot ( Wonder Woman ).

Precisamente los Jones irrumpen en la vida de los Gaffney cuando la pareja espera poder pasar algún tiempo a solas y reavivar la llama romántica de un fuego que ha empezado a fluctuar, gracias a que sus hijos están lejos en un campamento de verano.

Sin embargo, la llama de la pasión costará encenderse por la repentina llegada de los Jones. Tim es un consumado escritor de libros de viajes entre cuyos pasatiempos se encuentra el soplado de vidrio para crear esculturas, y su esposa, Natalie, es asesora de redes sociales, bloguera de cocina y una heroína para los huérfanos de Sri Lanka, en su difícil situación.

El estilo de vida de la cosmopolita pareja llevó a Karen a preguntarse el por qué unas personas tan atractivas y perfectas querrían vivir precisamente en ese lugar, lo que dio pie a la historia. A pesar de los iniciales recelos de Karen, Jeff encuentra en Tim al amigo más cool que solo en sueños habría podido tener; mientras que Karen, también se ve en seguida seducida por el sexi y glamuroso enfoque de Natalie respecto a la vida en la urbanización, lo que facilita el terrible involucramiento de la pareja en esta vida de espionaje.

Al final de cuentas, Keeping up with the Joneses –estrenada en Estados Undios en el 2016– le mostrará a ambas parejas lo que realmente significa ser un buen vecino.

Véalo: Sábado 26 de agosto, por Fox Premium.