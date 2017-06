Karina Ramos y Natalia Carvajal vuelven juntas a la televisión

Dos exreinas de belleza serán, desde este sábado 24 de junio, las nuevas caras del programaDestinos TV.

La producción del programa turístico fichó a Karina Ramos (Miss Costa Rica 2014) y a Natalia Carvajal (Miss Eco Universe 2016) como las nuevas presentadoras del espacio, que se transmite los sábados a la 1 p. m. por canal 7.

Mauricio Cortés, productor de Destinos TV, indicó que con la incorporación de las también modelos buscan llegar a nuevos públicos y mercados.

"Tomamos en cuenta que fueran personas naturales, no posadas ni que llegaran solo como una cara bonita, sino que tuvieran la habilidad de expresarse frente a la cámara sin un guion. Karina y Natalia son caras conocidas, ambas son influenciadoras y eso nos permitirá atraer a gente joven y llegar a otros mercados. Además de que las dos fotografían muy bien y se desempeñan muy bien en cámara", afirmó Cortés.

El productor de Destinos TV aclaró que el periodista y presentador Enrique Rodríguez continuará en el panel de presentadores, pues la idea es que Ramos y Carvajal se alternen el trabajo. Por su parte, Vanessa Cardona y Kimberly Richardson no continuarán en el programa.

"Todo producto necesita cambiar y evolucionar. En esta nueva etapa de Destinos TV apuntamos a la experiencia y naturalidad. La idea es transmitir las experiencias de los presentadores cada vez que visitan un lugar. En los últimos 16 años hemos trabajado principalmente con guiones que los presentadores repiten frente a la cámara, y ya no queremos eso", explicó Cortés.

De la mano con los nuevos rostros y la variación de su estructura de producción, Destinos TV también estrenará cápsulas, gráfica y musicalización.

"Poco a poco queremos ir metiendo nuevas cápsulas al programa justamente basados en la experiencia, para apelar más al realismo. Vamos a cambiar la gráfica, la música... Queremos generar un cambio en todo aspecto porque ya son muchos años con lo mismo y para llegar a nuevos públicos y mercados hay que hacer las cosas diferentes", aseveró el productor.

El regreso. La nueva etapa que iniciará Destinos TV en la pantalla este sábado impulsó el regreso a la televisión nacional de Karina Ramos y Natalia Carvajal, quienes se apartaron de la pantalla poco tiempo atrás.

Karina Ramos estuvo alejada de los estudios de televisión tan solo un mes: fue despedida del programa 7 Estrellas, de Teletica, el 19 de mayo debido a un ajuste de operaciones de la empresa, y ahora su rostro volverá a aparecer en la televisora de La Sabana.

"No me esperé que regresaría tan rápido (a la televisión). La noticia de Teletica (el despido) me tomó por sorpresa, estaba fuera de base y no sabía qué hacer. No entendía nada en ese momento pero los cambios siempre son buenos y, la verdad me gusta mucho todo el rumbo que está tomando", declaró la Miss Costa Rica 2014.

Ramos dijo que el proyecto de Destinos TV empatiza con su personalidad. "Destinos TV va ligado a cosas que me gustan como el turismo, viajar y descubrir el país. El programa está cambiando muchas cosas dentro de su formato y eso me emociona porque me da la oportunidad de proponer y crecer con ellos", comentó.

La modelo y propietaria de Imagination Agency destacó que, además, el programa le permitirá continuar apareciendo en Teletica, una empresa a la que llama "su casa".

A diferencia de Karina Ramos, Natalia Carvajal llegará a una casa ajena. Ella suma alejada de la pantalla unos ocho meses, lapso que tiene el programa Batalla de talentos –que presentó por Repretel canal 11– de haber salido del aire.

"La televisión siempre será mi pasión. Es lo que me encanta y esta vez es más interesante porque se combina con otra de mis pasiones: viajar. Estoy entusiasmada con este nuevo proyecto que, como cada experiencia, es un nuevo reto. No dudo que Destinos TV me ayudará a crecer como presentadora y a adaptarme a nuevos públicos", consideró Carvajal.

Sobre el "cambio de televisora" (también presentó Combate de Repretel) subrayó: "Siempre voy a estar muy agradecida con Repretel por la oportunidad que me dio desde muy jovencita. Fue una gran escuela para mí. Estoy empezando una nueva etapa y estoy feliz de tener la oportunidad de aparecer en este nuevo canal y de llegar a más personas por otro medio".

Tanto Carvajal como Ramos indicaron conocerse de tiempo atrás y se mostraron complacidas de trabajar juntas en este nueva etapa de sus carreras profesionales.