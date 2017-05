Kal Penn actor y exasesor de Barack Obama está en Costa Rica

Está en el país desde hace una semana

El actor, productor y asesor político Kalpen Suresh Modi, mejor conocido como Kal Penn, está de visita en el país. Así lo confirmó la oficina de Migración y Extranjería a La Nación.

El actor de origen indio y nacido en Estados Unidos, ingresó al país por el Aeropuerto Juan Santamaría el pasado 10 de mayo. Kal estuvo el martes 16 de mayo en la Fundación Teorética, en Barrio Amón, en San José, viendo la exposición Vamos a besarnos que trata sobre la historia del activismo y la discusión en torno a la diversidad sexual en Costa Rica.

"Vine a visitar a unos amigos que me contaron de este lugar (Teorética) y me ha impresionado mucho. La exposición ha sido muy conmovedora, me voy a llevar un poco de la historia del movimiento de diversidad en Costa Rica, que es algo que no pensé que fuera a conocer. Es impresionante", dijo a La Nación.

Carrera. Penn es conocido por su abundante experiencia como actor y productor: destacó como protagonista en la saga de películas Harold and Kumar. También tuvo una importante participación en la serie House M.D., en la que le dio vida al doctor Lawrence Kutner.

Sin embargo, en la quinta temporada el personaje se suicido. ¿El motivo? Kal aceptó un puesto como director asociado de la oficina de Relaciones y Asuntos Gubernamentales en la administración de Barak Obama y debía dedicarse de lleno a su labor política. En aquella ocasión expresó que su trabajo como actor le encanta, empero se dio la oportunidad de continuar con el trabajo que había hecho en la campaña de Obama cuando fue candidato a la presidencia de ese país.

"(Ser actor) no podría gustarme más, pero seguramente desde que era un niño, me ha gustado mucho el equilibrio que hay entre las artes y el servicio público, pensé que ahora era el momento adecuado para hacer algo más".

Actualmente, Penn interpreta a Seth Wright, secretario de Prensa de la Casa Blanca, en la serie de ABC Designated Survivor, que se puede ver en Costa Rica por la plataforma de streaming Netflix. El papel que interpreta en esta producción, protagonizada por Kiefer Sutherland (24), le quedó como anillo al dedo luego de su puesto en el gobierno de Obama.

A finales de enero, Kal se vio envuelto en una polémica que logró convertir en una buena causa: luego de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva que prohibía el ingreso de refugiados musulmanes a Estados Unidos, un hombre atacó al actor por medio de Instagram donde le escribió que él "no pertenecía a Estados Unidos (por su origen indio)". Esto provocó que Penn creara un sitio en Internet bajo el nombre Donar a los refugiados sirios en nombre del tipo que dijo que yo no pertenezco a Estados Unidos. Gracias a esa iniciativa se recaudaron cientos de miles de dólares que sirvieron para apoyar a refugiados sirios.











