Jugar al asesino y no desfallecer en el intento

Con Viola Davis en el papel protagónico, la exitosa serie How to get away with murder vuelve a Netflix con una nueva y esperada temporada. Desde sus inicios, el exitoso thriller pone en la palestra a una brillante profesora universitaria (Davis), quien, junto con cuatro de sus estudiantes de derecho, se encuentran enfocados en un curso muy singular: ‘El de cómo matar y salirse con la suya’.

Aprender estas artes, sin duda, les brindará las herramientas necesarias para defender a futuros clientes.

Todo bien con eso, el problema es que pronto se desdibujarán las fronteras entre la academia y la vida real, derivando en graves problemas para todos los involucrados. ¿En qué teleraña se verán enredados se verán esta vez?

Descúbralo a partir del sábado, cuando Netflix libere los 15 nuevos episodios de la temporada. Como abrebocas, les adelatamos que muertes trágicas y sorpresas nada agradables para los protagonistas se asomarán en los venideros capítulos.

Véalo: Sábado 16 de setiembre. Netflix