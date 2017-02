El actor Juan Pablo Espinosa se rinde ante los encantos de su más fiel seguidora en ‘La fan’

Novela se transmite de lunes a viernes por Telemundo

Todos hemos sido fanáticos en algún momento de nuestras vidas. Alguna vez hemos querido, amado y, quizás, hasta idolatrado a una persona que ni siquiera sabe de nuestra existencia. Sin embargo, esto no es impedimento alguno para suspirar por su presencia.

Un ejemplo de ello es Vale (Angélica Vale ), la más fiel seguidora del actor de telenovelas Lucas Duarte (Juan Pablo Espinosa), y por quien es capaz de hacerlo todo.

Cada una de las aventuras de esta mujer, quien por cuestiones del destino se ve involucrada en la vida de su ídolo, es la trama principal de la telenovela La fan , que se transmite de lunes a viernes, a las 8 p. m., por el canal Telemundo Internacional.

En una entrevista cedida a Viva , el actor colombiano comentó que trabajar junto a Angélica Vale, Miguel Varoni y Scarlet Ortiz ha sido muy divertido y gratificante. Espinosa aseguró , además, que la química con su colega mexicana, y con quien protagoniza el programa, fue instantánea desde el momento en el que hicieron juntos la audición.

¿Qué fue lo que le atrajo de este proyecto?

Yo hace un año estaba en Los Ángeles haciendo audiciones. Mi mánager me llamó y me dijo que Telemundo me estaba buscando y que se trataba de una comedia. Me enviaron el guion y la verdad es que estaba muy divertido, porque, de alguna manera, La fan es una crítica al medio de la televisión, hecha desde la comedia. Se hace referencia a esas novelas que eran protagonizadas por actores, en los que uno era más divo que el anterior. Cuando me junté con Angélica Vale para hacer el casting fue algo fenomenal, porque la química entre los dos fue instantánea, porque ambos compartimos la filosofía de no tomarnos tan en serio a nosotros mismos.

Angélica Vale, a quien se le ocurrió la idea de hacer una telenovela con esta trama, dijo que buscaba a un actor que fuera capaz de reírse de sí mismo. ¿Cómo fue la construcción del personaje desde esa exigencia?

Ha sido una fortuna. Tal cual lo dices, Angélica buscaba a un actor que no tuviera miedo a verse ridículo y como el antigalán, así que eso me atrapó. A lo largo de mi carrera, he tratado como de hacer personajes distintos y que no se tomen tan en serio, porque es muy rico de interpretar. Hemos gozado esto, porque con el entorno de las telenovelas, juego a que mi persona se crea el más tipo de todos, el mejor del planeta, lo que ha sido muy catártico para mí, porque hay muchos mitos urbanos sobre actores realmente divos dentro de la industria.

¿Qué tal la experiencia de trabajar junto a este elenco?

Es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar junto a todo este equipo. En lo personal, siempre quise trabajar junto a Miguel Varoni, pues es alguien a quien admiro muchísimo como actor. Mi primera vez con Telemundo fue de la mano de grandes actores, así que es fenomenal.

¿Qué desafío personal representó una comedia como esta?

Fíjate que en la mitad del proyecto me di cuenta de un hábito que tenemos los actores de restringirnos mucho durante las escenas. Sin embargo, en esta ocasión me propuse hacer todo lo que me pidieran, por más miedo que me generara hacer el ridículo.

¿Cuál cualidad tomaría de Lucas y cuál le darías de Juan Pablo Espinosa?

Que pregunta más difícil. Una de las mejores cualidades de Lucas es la seguridad que tiene en sí mismo, aunque eso lo hace también patético (ríe), petulante y arrogante. Me gustaría darle la disciplina de Juan Pablo (ríe).











Comparta este artículo Entretenimiento El actor Juan Pablo Espinosa se rinde ante los encantos de su más fiel seguidora en ‘La fan’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: El actor Juan Pablo Espinosa se rinde ante los encantos de su más fiel seguidora en ‘La fan’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.