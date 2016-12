José Ramón Fernández: ‘El árbitro tiene síndrome de Down’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

José Ramón Fernández, uno de los periodistas deportivos más respetados de México y Latinoamérica causó polémica este 25 de diciembre mientras criticaba el arbitraje de la final de fútbol mexicano.

“El árbitro fue un desastre, un invento. Tiene síndrome de Down”, dijo Fernández durante el programa Fútbol picante , transmitido en vivo por ESPN.

Él comentarista de 70 años cedió la palabra a otro de sus compañeros quien estaba visiblemente incómodo por el comentario recién hecho.

Las críticas hacia José Ramón llegaron esa misma noche a través de Twitter, en donde otros periodistas como Rodolfo Landeros decidieron reprenderlo por sus comentarios. Incluso, se abrió una petición en línea para demandarle una disculpa.

“Una persona sin importar la condición merece respeto y el ser una persona “pública” no es justificación para ser despectivo y usar de forma incorrecta el término síndrome de Down. Me siento aterrada que aún exista la ignorancia a tal nivel que lo sigan usando como ofensa”, se explicó en el texto de la petición, en donde se le exigía trabajar con personas que padecen esta condición.

La petición alcanzó a unas 8.000 personas hasta que el periodista se disculpó mediante un comunicado emitido en sus redes sociales y en la página oficial de ESPN.

“Fue insensible de mi parte haber usado ese lenguaje (...). Cometí un exabrupto sin el deseo de discriminar. Una mala frase (...) reitero mis disculpas a los padres y madres que tienen un pequeño con esa condición”, escribió el periodista, quien agregó que tiene una sobrina con síndrome de Down.

Esta no es la primera ocasión en la que José Ramón Fernández es señalado por pasarse de tono. Anteriormente, se le ha señalado su agresividad al responder e incluso, cuando le ha ofrecido darse de golpes a su compañero de Fútbol picante, David Faitelson por estar en desacuerdo.