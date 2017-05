Serie es coprotagonizada por el veterano actor Ray Liotta

Jennifer López:"Uno no puede ser verdaderamente feliz si no es honesto"

Entretenimiento Jennifer López:“Uno no puede ser verdaderamente feliz si no es honesto”

Una feroz agente policial en Nueva York, pero, sobre todo, una valiente madre dispuesta a hacer lo imposible por proteger a su hija.

Así es Harlee Santos, interpretada por Jennifer López en la serie Shades of Blue , que se transmite los jueves a las 9 p. m. por Universal Channel.

La actriz y productora habla sobre lo que viene para la segunda temporada que se acaba de estrenar, en esta entrevista cedida en exclusiva.

Harlee Santos se las vio negras en la última temporada, ¿adónde la encontramos al comienzo de esta temporada?

Al final de la última (risas). O sea, la trama más o menos retoma desde donde quedó y, a partir de allí, se complica más. Es gracioso, uno piensa que no se puede complicar más, pero se complica. Y las relaciones ahora, obviamente, con todo lo que pasó, son más complejas y todos están tratando de ver dónde están parados y quiénes son. Una vez más, se trata de decir la verdad y no decir la verdad, o mentir por buenas razones, y es la misma locura de siempre, creo (ríe).

¿Cómo sigue la influencia de Woz (Ray Liotta) sobre el equipo, a pesar de que esta vez comienza en prisión?

Él es capturado por el FBI y se entrega, básicamente, por lo que hizo Harlee. Pero sigue como el mismo líder intrépido de siempre. Y durante toda la temporada, con lo inestable que es y que se vuelve por momentos, afecta a todos de las maneras más extrañas. Y, aunque hay idas y vueltas, lo absoluto es que son una familia, aunque disfuncional.

La relación entre Woz y Harlee es muy compleja. ¿Logra escapar de ella en esta temporada?

Lo interesante sobre Harlee, el personaje y la serie, es que es como una caída inexorable. Cuando uno vive de manera deshonesta, vive una vida de mentiras. No hay otro lugar hacia donde ir que hacia abajo. Uno dice una mentirilla y después otra, y encubres esto y luego encubres aquello, y cuando te quieres acordar, tu vida está plagada de los problemas que tú mismo generaste. Y aunque la mentira haya sido dicha con buenas intenciones, la única manera de vivir es con honestidad.

Muchas de sus decisiones fueron para proteger a su hija. ¿Cómo es la relación madre-hija esta temporada?

La relación madre-hija da muchos giros diferentes. Creo que es una especie de montaña rusa, en la que Harlee se encuentra. Ella hace todo por su hija y lo hace por buenas razones pero al mismo tiempo, su hija tiene que vivir las consecuencias de todo eso y no entiende todo lo que está pasando y está muy influenciada por su mamá. Y Harlee está viendo los efectos que sus acciones tienen en su hija Christina (Sarah Jeffery) de muchas maneras diferentes. Y Christina no sabe todo lo que pasa y probablemente nunca lo sabrá. Y cómo coexisten con todo eso que ocurre entre ellas, el amor va a tener que prevalecer.

Debido a lo que Harlee le hace al padre de Christina al final de la temporada, ¿habrá repercusiones? Y ¿hay lugar para ese tipo de causa-efecto?

Yo no sé lo que va a pasar en relación a eso. Sabemos que es un secreto más de Harlee, que va a tener que mantener oculto y con el cual va a tener que convivir. Y ella creo que se convierte en un personaje cada vez más torturado a medida que pasa el tiempo, pero de alguna manera, sigue siendo una mujer como cualquier otra que hace las cosas lo mejor que puede.

¿Se retomará su relación emocional con James (Gino Anthony Pesi) de alguna manera?

Creo que él es una luz en su vida, además de su hija, que la hace sentir que este lío en el que está metida no es para siempre, y que hay algo fuera de eso. Porque a veces cuando uno está inmerso en su mundo, se siente como encerrado y no puede ver que pueda existir otra cosa. Y creo que James para ella representa la vida que podría vivir y algo diferente que podría tener. Pero de nuevo, no sé cómo se desarrolla esa historia.

¿Qué aprendió sobre sí misma al interpretar este personaje?

Creo que sobre lo que más reflexiono es sobre lo que dije antes, que en la vida siempre la honestidad es la mejor política y que vivir con honestidad es libertad. Y que es la clave de la felicidad y de vivir con libertad. Así que fue examinar día a día eso con este personaje y darme cuenta lo complicado que se puede volver todo cuando uno no es honesto, y que uno no puede ser verdaderamente feliz si no es honesto. Lo aprendí mejor. Ya lo sabía de antes pero interpretar este personaje me hizo ser más consciente de eso, me hizo repensarlo y ver lo que significa realmente para la felicidad de uno.

Como productora ejecutiva de la serie, ¿hubo algo de la primera temporada que le haya hecho querer mejorarla en la segunda?

Creo que nos sentimos muy orgullosos de la primera temporada. Y creo que el desafío con estas cosas es mantener el nivel y que la segunda temporada sea tan buena como la primera. Y no solo eso, sino incluso aumentar la apuesta. Y creo que lo logramos con esta temporada. Los guionistas lograron –y por supuesto que todos contribuimos con nuestras interpretaciones– pero creo que los guionistas lograron mantenerla en un lugar en el que uno no puede creer lo que está pasando.

¿Por qué Shades of Blue destaca como drama policíaco?

Creo que no es una serie policial típica. No estamos resolviendo casos. La serie trata sobre la naturaleza humana y sobre la gente, la familia, la lealtad, y las cosas que hace la gente por sus seres queridos y cómo somos de complicados los seres humanos. Y las decisiones que tomamos a veces son cuestionables aun cuando nuestras intenciones sean buenas. Y cómo nos metemos en líos y lo complicada que es la vida. Las cosas no son blancas y negras, está toda la gama de grises.

Tienes muchas grandes escenas con Ray (Liotta). ¿Cómo es actuar con él en las escenas? ¿Las ensayan?

Ray y yo tenemos una química extraordinaria. Y creo que nos cuidamos el uno al otro. Instantáneamente, desde la primera temporada, desde la primera escena que hicimos juntos, supimos que nos habíamos ganado el respeto mutuo, de entrada. Él conocía su personaje y yo conocía el mío, y reconocimos eso. Es como que reconoces a otro actor que sabe lo que hace. Nosotros lo reconocimos el uno en el otro. Y desde entonces no ha sido más que gratificante ver su personaje y mi personaje, cómo interactúan y cómo es su relación, y cómo decidimos interpretar cada escena.

En esta temporada se sumó otra gran actriz con Anna Gunn. ¿Cómo fue?

Siempre es positivo tener gente nueva. De modo que fue lindo que Anna Gunn se incorporara a la serie esta temporada. Y su personaje es otro personaje complejo que solía pertenecer a nuestro equipo pero que se graduó, por así decir, y está subiendo en el escalafón. Lo que le sucede es emocionante y su personaje funciona como un eje de toda la temporada.

¿Cómo describirías a tu personaje en quince segundos?

La describiría como una madre que haría cualquier cosa para proteger a su hija, y como una detective leal a morir que haría cualquier cosa para proteger a su equipo.

¿Qué puede esperar el público de esta nueva temporada?

Creo que pueden esperar otro tipo de viaje loco en montaña rusa, como empezaba a pasar la temporada pasada cuando el equipo estaba en un momento de crisis total. Esa tensión y esa atmósfera continúan. Sigue igual y uno no sabe si van a lograrlo o no. Ellos tienen que unirse y no sabes si lo harán. Uno no sabe qué es lo que va a pasar.

¿Qué es lo que hace que Shades of Blue sea imperdible?

Es imperdible porque es una reflexión sobre lo que somos como personas y no hay nada como una serie o una película o cualquier obra de arte o medio artístico que uno pueda mirar, que te haga reflexionar sobre tu vida y lo que haces y las decisiones que tomas. Y creo que Shades of Blue produce eso.

Si uno quisiera mirar un episodio tras otro de Shades of Blue, ¿recomendaría esa experiencia?

Me encanta ver un episodio tras otro y creo que Shades of Blue es el tipo ideal de serie para hacerlo. A cualquiera que le digo que la mire, después me dice “acabo de ver diez episodios seguidos” (ríe). Y yo le digo “lo siento, pero en realidad no lo siento”.