Con Jane Fonda y Robert Redford, Netflix estrena ‘Nosotros en la noche’

El tiempo es oro y no vale la pena perderlo en estupideces. Por eso, aunque Addie Moore no tiene una relación cercana con su vecino, un día decide romper el hielo, acercarse a su casa y ‘caerle’ de sorpresa.¿Qué pretende? pues nada complicado: amar y sacarle el jugo a la vida.

Así comienza Nosotros en la noche ( Our Souls at Night , 2017) estreno de Netflix que, de múltiples maneras, promete tocarle el corazón.

Basada en la novela homónima de Kent Haruf –publicada en el 2015–, la nueva cinta es protagonizada por Robert Redford y Jane Fonda. Se trata de una comedia romántica de la tercera edad, sensible y divertida, que se mete en las entrañas de los protagonistas y hace reflexionar a la audiencia sobre el inevitable ocaso de la vida.

En la cinta, cuando Addie le toca la puerta a su apartado vecino Louis (Redford), lo único que busca es establecer una conexión. La soledad y las angustias de la vida son el motivo de tan inesperado acercamiento.

“Las parejas de ambos fallecieron ya hace años. Los hijos de ambos viven muy lejos y además, Addie y Louis, viven solos y asfixiados en sus grandes casas”, detalla la sinopsis.

El encuentro rinde frutos. Casi de inmediato, aunque con algunos titubeos, Addie y Louis establecen una relación atípica, algo complicada pero irremediablemente encantadora.

Ambos personajes comienzan a conocerse, a compartir la cena y también la cama. Nada será igual.

Nosotros en la noche es la cuarta colaboración de Fonda y Redford en el cine. Hace 38 años fue la última vez que compartieron el set .

En 1966 ambos actuaron juntos en La jauría humana(The Chase ). Luego, las estrellas protagonizaron Descalzos en el parque ( Barefoot in the Park , 1967) y El jinete eléctrico ( The Electric Horseman , 1979).

Y todo bien con el reencuentro, pues según Deadline “valió la esperar” por verlos juntos otra vez.

Para Variety , Fonda y Redford “interpretan la cinta con alegre y generosa habilidad. La calidez con la que disfrutan el uno del otro en pantalla es palpable y se contagia”.

Nosotros en la noche es dirigida por Ritesh Batra y tiene una duración de 101 minutos. Disfrútela en Netflix a partir del 29 de setiembre.