Jalé Berahimi queda fuera del elenco del 'Chinamo' 2017

Jalé Berahimi no será parte del elenco de presentadores de la edición 2017 de El Chinamo. Así lo confirmó Alonso Acosta, productor del espacio, a La Nación.

En el 2016 Berahimi presentó junto a Omar Cascante la sección Misión Chinamo.

Consultado el productor del por qué decidieron prescindir del trabajo de la comunicadora, él contestó: "Esta temporada queremos regresar a la fórmula original de la sección Misión Chinamo con solo un animador que es Omar Cascante".

Jalé Berahimi dijo sentirse agradecida por su participación en El Chinamo 2016.

"Estoy contenta porque se me tomó en cuenta el año pasado. Disfruté estar con ellos, el elenco hace un gran trabajo para ofrecer un producto de calidad. Lastimosamente no voy a estar, los voy a extrañar mucho. Como sabés estoy trabajando muy fuerte en lo mío y estaré bastante ocupada en eso. Siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que me dieron el año pasado", dijo Berahimi.

Permanencia. Mauricio Hoffmann, Carlos y Natalia Álvarez, Marilin Gamboa, Jair Cruz, Víctor Carvajal, Ana Lucía Vega y Omar Cascante estarán a cargo de la presentación del programa; Carvajal, Vega y Cascante se unieron a El Chinamo el año anterior y se consolidan dentro del grupo.

"Te voy a contestar como entrenador de fútbol: si los jugadores ganan partidos, la alineación no se cambia. Gracias a Dios la fórmula ha sido exitosa y nos ha ayudado y esto no es porque la producción lo dice; el rating y los patrocinadores también lo dicen", explicó Acosta ante la consulta de por qué el equipo se mantiene.

Dentro de las novedades para este año está la incursión de un equipo de humor. "Los de la esquina son un grupo de señores que más allá de hacer arreglos con las canciones hacen desarreglos, vienen con rutinas de humor bastante bonitas", agregó.

JuanCa Galindo (Alex Costa), Papi Pazz (Mauricio Artavia), El Porcionzón (Carlos Ramos) y Morgán (Mauricio Astorga) serán parte del elenco que llene de humor todas las noches de transmisión.

Como anunció La Nación días atrás, Rodrigo Villalobos será una de las primicias del espacio; el periodista tendrá una sección de monólogos.

"En Rodrigo vimos la posibilidad de volver con el monólogo a El Chinamo. El tipo de show que él tiene se adapta mucho a lo que nos funciona", afirmó Alonso Acosta, el 11 de octubre.

Esta será la segunda ocasión en que ese programa incluirá en su oferta un segmento de stand-up comedy. La primera fue hace cerca de un lustro con Hernán Jiménez.

Este año El Chinamo se transmitirá desde el 7 de diciembre y hasta el día 22 de ese mes.